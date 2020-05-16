利用「翻轉教室」 教學生實事求是

筆者最近向本地報章投了一份與「新冠狀病毒」相關的評論文章（見本欄2020年4月25日文「大數據分析對比．港抗疫勝紐約」），當中含有一些從網上引用的疫情數據。

投稿後不久，編輯向筆者查詢數據的來源，並解釋盡管專欄是一個讓投稿人自由發表個人意見的平台，但他們從不刊登載有未經確認數據來源的文章。筆者對他們的要求十分之理解及認同。在今天網絡世界中，謠言滿天飛，真假資訊難分是不爭的事實，所以報章及編輯堅守專業對香港傳媒產業非常關鍵，值得讚揚。

專業媒體內容 不容虛假信息

以上事件令筆者聯想起最近一則與傳媒操守息息相關的新聞。事緣於某本地電視台邀請了一位從事政治學研究的大學老師，在一個社會時事評論節目中發表意見。老師在節目中公開引用了某些資料，但資料的可靠性被外界嚴重質疑，而他的評論更被指極度偏頗，甚至帶有煽動社會仇恨之嫌。

事件除了即時引發起不少市民斥責老師的學術操守之外，也有市民投訴電視台編輯的水平，質疑製作人員憑甚麼標準去挑選講者呢？既然節目是預先錄影的，當發現內容失實或帶有煽動性後，為何不作出適當的節目調動安排呢？事件在網上眾說紛紜，鬧得熱烘烘。

理論上，從傳媒學角度，無論是透過任何媒介處理外界個人評論時，一方面要確保講者有足夠的言論自由空間，另一方面也要緊守「以事實為本」及「不容發表仇恨言論」的基本專業原則。以上述報章編輯的決定作借鏡，筆者認為在電視台案例中有點過了火位，實在難免被市民質疑編輯的操守。

鴉片戰爭教材失實 全城爭議

與此同時，早前網上流傳一段網上教學短片，片中一位小學老師介紹鴉片戰爭時，稱「英國為消滅鴉片向中國發動「鴉片戰爭」」，內容與史實不符，惹來全城爭議。事後該位老師所屬的學校也就此而發通告向家長道歉，承認影片部分內容不正確，並聲明會徹查。教育局亦就事件表示會依循《教育條例》嚴肅跟進。

「翻轉教室」 推「事實查核」教育

筆者認為高等教育界可以從上述「鴉片戰爭」短片事件中得到啟發。大學教授可以利用「翻轉教室」（Flipped Classroom）方法，並加入反面教材，讓學生了解到「虛假信息」（Disinformation）的種種弊病。透過「翻轉教室」，教授會先發給學生失實的資料（例如上述的「鴉片戰爭」短片、電視評論內容），讓學生在家中進行資料分析；然後返校上課時，學生和老師一起完成作業，並且進行深入討論，探究失實資料的真相。

這做法可以間接讓學生養成每事進行「事實查核」（Fact Check）的習慣，對他們明辨是非又或是畢業後投入傳媒工作幫助很大。再者，從STEM教學角度看，做法同時可以是教導學生如何使用網上不同分析工具查證可疑的資訊。因此，「翻轉教室」對傳媒教育可收一舉多得之效。

明辨是非 盡信書不如無書

展望未來，網上新媒體必然會取代傳統紙媒，成為傳媒產業的主流。屆時網上虛假信息更加氾濫，將會以排山倒海之勢洶湧而至，令普羅大眾更難辨別新聞的是非真假。因此傳媒工作者任重道遠，其專業操守十分之重要。

古語有云：「盡信書不如無書」，筆者深信年輕人從小學會「事實查核」，不單對傳媒產業百利而無一害，對社會整體文化發展亦會大有貢獻。

▲ 盡信書不如無書，年輕人從小學會「事實查核」，對社會整體會大有貢獻。（資料圖片）