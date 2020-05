綠色復甦之路 不要浪費「好危機」

去年,有家網上醫療保健服務公司股價低見28.55元,勁蝕7.5億元。然而,疫情後大家轉以綫上問診,今年4月23日股價攀升至123.3元的高位。乘着視訊工具行情見好,該上市公司成功開拓東南亞市場,報載光是在印尼,每日便接獲近萬次綫上諮詢,較疫情前急增一倍。

網上賣樓斷診 疫下需求增

上期專欄預測疫情將催生出「視訊經濟」,而這家網上醫療公司是範例。它代表醫師足不出戶,也可「決戰」千里提供服務,為所屬醫療機構創造價值。我當然不是推銷股票,但見科技促進經濟之餘,還減省醫生和病人交通的碳排放,何樂而不為?

另一個視訊經濟的例子,是內地一家地產大戶。今年2月,在內地的疫情亂局中,樓盤門可羅雀。該公司變陣推出網上賣樓等措施,僅三天便售出47,540個單位,袋袋平安約580億元人民幣。

隨着5G、人工智能、大數據、電子支付的急速發展及整合,視訊經濟潛力無窮。例如南韓已經推出人工智能面試系統,求職者安在家中也能「面談」,而化身面試官的AI系統則以應徵者對答的語調、心跳等變化相人。

疫情下,多了人透過視訊工具留家工作,直接減少交通流量,連帶改善路邊空氣質素;打工仔減省耗在交通的時間及車費,老闆亦可租用較細的辦公室,一舉多得。新一期《經濟學人》報道,英國企業開始思索在work from home的新常態下,還值得花大錢租用超大寫字樓嗎?難怪巴克萊銀行集團行政總裁Jes Staley向記者說:「大型總部大樓可能成為『過去』」(thing of the past)。

地狹人稠如香港,如何發揮視訊經濟以代替高碳的城市運作,值得認真探討。本來我們就亟需從「綠色復甦」開始,重新出發,拒絕再走只講消費、消耗、消滅(生態)的老路;否則待全球氣候變化殺到埋身,世人根本無力招架。

C40氣候聯盟 倡持續循環經濟

「綠色復甦」並非筆者的自說自話。歐盟的17國環境部長月前發起公開信,強調疫後的復甦方案必須兼有綠色政綱,並且要在可持續交通、再生能源、建築節能翻修、循環經濟上加把勁。此外,由全球近百個城市組成的「C40城市氣候領導聯盟」上周四發表聲明,強調復甦之路斷不可以重蹈「一切照舊」的經濟運作,必須往更可持續和公平的社會進發。

黃錦星作為C40的香港代表,亦有簽署聲明。他周三在臉書提及,政府正「積極籌劃環保新政,構思綠色復甦(Green Recovery),包括本地生態遊、減碳減廢等,地球環境及市民大眾都可健康啲。」

市民緣色消費 節能又慳荷包

香港該如何邁出綠色復甦之路,不僅是政府之責。綠惜地球和綠色和平便共同發起號召,呼籲社會集思廣益提供振興綠色經濟的良策。舉例說,與其只資助食肆營運,何不出資鼓勵自備餐具的顧客和餐廳,減用即棄餐具?既然空調是家居耗電最甚的電器,能否資助市民購買吊扇,又或者變頻或具一級能效的空調,既節能又為市民荷包着想?政府甚至可增加及改善電動車充電基建,進一步改善路邊空氣質素。

答案總比問題多,以上僅是拋磚引玉。別忘了邱吉爾名言:「不要浪費一場好危機」。疫症是危也是機,何不藉此改革及推動產業邁向低碳之路?

▲ 隨着5G、人工智能、大數據、電子支付的急速發展及整合,視訊經濟潛力無窮。(法新社資料圖片)