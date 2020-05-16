重建警民警媒互信 齊心抗疫穩經濟

反修例風波爆發至今近一年，監警會昨發表詳細報告回應，在當下的社會氛圍難免惹起爭議；惟望港府認真跟進報告建議，嘗試重建警民、警媒互信，遏止某些一直處心積慮丶不斷意圖重燃街頭衝突、「攬炒」香港的極端人士，加深社會矛盾，好讓本港捉緊大灣區的金融發展機遇，走出新冠肺炎帶來的重重逆境。

修補警民關係 改善公眾形象

監警會昨天發布逾千頁的專題審視報告，聚焦6．12金鐘衝突、7．21元朗事件及8．31太子站等六大爭議，不同政見人士隨後各自表述，像非建制派質疑偏幫警方，實屬預期之內。報告多次指出示威漸次變質、暴力升級，甚至有早期恐怖主義的苗頭，難免令大家警惕，希望避免暴力重臨，變成攬炒。

據監警會所指，元朗事件令多達82%公眾對警方產生負面觀感，報告對如何重建至關重要的警民互信，卻着墨不多，主席梁定邦對示威者追求的獨立調查，亦不置可否。

特首林鄭月娥昨表明已要求保安局設立專責小組，跟進監警會全部52項建議，惟她同時稱獨立檢討委員會因人選怕被「私了」紛紛退出，須暫時擱下。眼下政局風高浪急，社會賢達對協助官方有所顧慮可以理解，只是政府畢竟有諾在先，待疫情過後經濟重拾正軌，檢討委員會始終不能不了了之。

單就元朗事件，監警會已指出警方不少錯失。保安局和警務處可深入檢討，及早內部重整，為何沒善用情報盡早介入白衣人集結，又沒部署足夠人手等，令日後連串示威獲得更多動力。警方更應查找有否任何機制缺失，而且須增加透明度，重建與社會各界的溝通。

警媒恪守專業 對話加強溝通

近日疫情稍止，示威者重現商場、街頭，母親節當晚再有傳媒遭警方阻止採訪拍攝及噴胡椒噴霧，而之前記者採訪亦屢次受阻。特首指，警方跟傳媒草擬大型公眾活動的工作守則，將是專責小組優先要務。要紓緩雙方日趨緊張的關係，類似下周警方與記者的對談必須多辦，助大家恪守專業，互不妨礙。

香港上季交出歷來最差的經濟表現，GDP按年收縮8.9%，中央前日公布力谷粵港澳大灣區的金融發展，表明支持本港鞏固國際金融中心地位，及早走出新冠肺炎疫情陰霾。要助國家經濟繼續對外開放，能反映社會實況的傳媒，絕對不可或缺。無論政府抑或警隊，都應重視與傳媒的良好關係，勿重蹈美國總統特朗普的覆轍。

一如監警會審視報告結語所言，香港過去10個月的示威活動，已將經濟推向險境，疫情再令情況雪上加霜。警方及港府必須汲取教訓和認真檢討，竭力改善公眾形象，嘗試修補警民、警媒關係，社會才能放下傷痛，上下一心抗疫、振經濟，讓香港再昂首邁步向前！

責任編輯：陳靜芬