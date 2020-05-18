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兩種港片未來

副刊版 2020/05/18

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香港影評朋友對《少年的你》的評價一般，除了針對故事後段的警察辦案處理太牽強，兼替公安建立形象之餘，當然也論及此片是否港產片的問題。

其實以內地的接收而言，這可說完全不是港產片了，製作團隊雖有不少香港人，但所謂的香港味一點也沒有，不提起導演曾國祥的話，簡直就沒有一樣跟香港沾邊。

而這亦是我多次提出過的，新時代港產片的兩個特色轉化其中之一，就是將有一批是完全針對中國市場，善用中國各種製作資源的。另一種，就是鎖定本土，拍道地人情小故事，格局細一點，但更取得香港觀眾共鳴。說實話，後者就是今年金像獎另外幾套本土為重點的作品，即《金都》、《幻愛》、《叔．叔》這些（戲院重開都陸續排映了）。

回到《少年的你》，在攝影、調度及一應技術層面，以至迫出演員演技方面，其實真有其優勝處。想指出的是，這些技術，譬如說那些不同角度機位、精確的打燈（很多街景戲）、追捕外景、整間學校上課放學等，都真的要錢搭夠（製片功勞不少）。不過，個人最欣賞的，即為它又再回到我提及的最佳用作拍攝的城市重慶來拍。故事中並沒突出重慶作為設定背景，但山城那種曲折蜿蜒高低錯落，配合各種跟蹤、追緝、懸疑的橋段，確是最佳的城市場景（就如美國黑色電影愛在三藩市取景）。

另一可以留意的，是看得出演員對導演的信任，導演要「點舞你」，演員都願意，並且想去得更盡。周冬雨在這方面當然有和導演合作前作《七月與安生》的經驗，所以已百分百豁出去，演出確實可觀。至於易烊千璽也是為此片突破不少，放開健康偶像包袱演打架抽煙小混混。照前述第一條電影路，曾國祥會是再新一代的香港導演代表。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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