美麗華酒店限時快閃美食優惠 自助午餐雙人價398元低至6折 副刊版 2020/05/18 分享： 即使大家暫時未能外遊，但本港不少酒店都陸續推出超筍優惠，去酒店歎番餐再做個Spa，也是不錯的假日活動。 尖沙咀美麗華酒店便推出限時快閃水療優惠及驚喜饌賞，可於酒店優惠專頁訂購，最吸引包括國金軒270元任 ... 欄名 : 防疫訊 最新專欄文章 更多 法國爸爸居家避疫遊世界 Cosplay 玩轉親子樂園 2020/05/15 法國爸爸居家避疫遊世界 Cosplay 玩轉親子樂園 AQUA PRO+TECH消毒產品堅持三無 健身中心復業防疫對策 2020/05/14 AQUA PRO+TECH消毒產品堅持三無 健身中心復業防疫對策 智能消毒站抗疫神器 2020/05/14 智能消毒站抗疫神器 女性專用手機運動App 在家做運勳超方便 2020/05/11 女性專用手機運動App 在家做運勳超方便 東瀛遊開網購 售大熱惡魔雞煲醬 2020/05/08 東瀛遊開網購 售大熱惡魔雞煲醬 酒店 餐廳 美食 尖沙咀 中菜 下午茶 Cafe 自助餐 點心 SPA 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入