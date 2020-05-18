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美麗華酒店限時快閃美食優惠

自助午餐雙人價398元低至6折

副刊版 2020/05/18

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即使大家暫時未能外遊，但本港不少酒店都陸續推出超筍優惠，去酒店歎番餐再做個Spa，也是不錯的假日活動。

尖沙咀美麗華酒店便推出限時快閃水療優惠及驚喜饌賞，可於酒店優惠專頁訂購，最吸引包括國金軒270元任

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欄名 : 防疫訊

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