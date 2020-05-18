特朗普4狠招遏華 害人還是害己？

美國成為全球新冠疫情大爆發最嚴重國家，總統特朗普為了轉移民眾怒火，將中國視為最佳甩鍋對象，甚至揚言要完全中斷中美關係。但中斷關係是假，籌劃至少4狠招「懲罰」中國才是真，包括1.沒收中國持有的約1.1萬億美元（下同）美債、2.剝奪中國在美的主權豁免、3.加徵關稅1萬億美元、及4.要美資廠由大陸搬回美國。

4狠招倘對華狠擊 美代價沉重

這些可說是大殺傷力武器，一旦出場，對中國的傷害極深，單是「說出來」已極有威嚇作用，然而這些招數能否登場卻不無疑問。其實，特朗普在中美貿易戰中，已惡招頻出，但上述這些狠招仍沒登場，不是特朗普仁慈，而是這些招數固然可傷敵，美國本身亦將付出沉重代價，中看未必中用。

這4招之中，最狠辣的自然是即時註銷中國持有的1.09萬億元美債，即等於「沒收」。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）對此卻大加否認，表明美國完全不會取消對中國履行償債義務，並強調美債義務的完全信任和信用（full faith and credit）是神聖不可侵犯，這包括美國會維持美元作為全球儲備貨幣。

庫德洛急於澄清，皆因絕不能讓市場對美國履行債務有絲毫懷疑。因為單是這個消息傳出，就可能令中國大量拋售手上美債，甚至其他美元資產如股票等，中資公司亦可能因擔心成為美國懲罰對象，加入拋售行列，如此很可能造成美國金融市場風暴。

更嚴重的是，沒收中國手上美債，很可能重挫美國金融市場的聲譽。美國能成為國際最重要金融中心，皆因全球相信美國不會賴債，因此持有美債以至美元是全球最安全的金融工具，故亦最多人使用。此造就資金湧入美國金融市場，令美國所制定的金融規則，成為全球金融市場的規則，別國亦須遵從。

若外國擔心美國政府會利用金融市場，對別國進行政治報復、經濟制裁，那將打擊美債、美元的公信力，損害美國領導全球金融市場的能力，而這卻是美國國力強大的重要基石。

沒收中國美債 恐掀金融風暴

特朗普不是不可以沒收中國所持美債，但必須有一個不被質疑的理由，而且過程必須顯得「公正無私」，避免引發全球對美國金融市場的懷疑，那「取消中國主權豁免權」就變得十分重要。

特朗普制裁中國的第二招，正是取消中國在美國的主權豁免。這讓美國政府或國民可以在美國起訴中國政府隱瞞疫情，並追究巨額賠償。根據國際法慣例，國與國之間實行主權豁免，亦即司法豁免權，即若未得其他國家同意，不可以對其國家行為和財產作出訴訟或追討。美國亦訂立法例給予外國政府主權豁免，即美國法庭不會受理起訴中國政府的案件。

剝奪華在美主權豁免 引發反追索

當然這並非是絕對的，若兩國陷入交戰，有關不被起訴的權利會被終止，就算「和平」時期，美國在4年前亦曾另立新法，若有國家資助恐怖主義，美國將可取消其司法豁免權。但現在中國與美國一未有交戰，二沒有資助恐襲美國，就算中國真的在阻截病毒有疏漏，那美國在兩個月後出現大爆發，究竟是中國責任大些，還是特朗普在這兩個月漠視病毒的責任更大呢？

當然，一旦在美國法庭開審，中國能得到多公平的審訊，是一大疑問，然而這亦是美國「司法公平」的一個考驗。起訴中國必然吸引全球目光，審視美國的三權分立，究竟是真的各自獨立，還是會聯手將欲加之罪加諸中國身上？

此外，若美國取消中國的主權豁免，亦可能引發對美國的反追索，哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）在《外交政策》撰文指：「過去20年來，華盛頓轟炸、入侵和佔領的國家比任何其他國家都要多。美國習慣對他國進行破壞性的經濟制裁，在冷戰中，美國資助了一群獨裁者、暴君、小偷、暴徒和無能的人。如果要起訴中國，華盛頓必然要為這一切可能的後果做好準備。」

就算這些新招不可行，特朗普還有第三招，就是沿用舊法：大幅增加中國關稅。特朗普揚言，為懲罰中國瞞報疫情，不排除對中國加徵1萬億美元關稅。特朗普愛誇大數字以增加威嚇力，1萬億關稅代表甚麼？

按美國統計，2018年美國輸入了5,316億美元中國貨，若要1年徵收10,000億美元懲罰性關稅，那就要對所有中國貨徵收200%額外關稅。特朗普過去兩年大打貿易戰，也只是向中國輸美一半貨品徵收了25%額外關稅，若可以徵更多，他不會手軟，現在要徵收200%關稅，可以嗎？中國貨輸美必然因特朗普狂加關稅而劇減，哪來1萬億關稅收入？

徵200%關稅 美經濟頂得住？

此外，特朗普加徵中國關稅，等於單方面撕毁中美貿易協議，中國便絕不會購買協議中的2,000億元美國貨，且中國亦必然報復地對美國貨徵收相同額外關稅，中國政府及民間亦會大力抵制美貨，美國農產品、工廠及服務業將受何種打擊？

過去兩年貿易戰時，美股及美經濟都保持強勢，但疫情令美股及經濟如「黃台之瓜」難堪再摘，能否承受得起中美再爆貿易戰的重壓？加關稅將牽一髮而動全身，特朗普敢動嗎？

相對其他招數，特朗普籌劃的第四招可能是最可行，那就是迫美企撤離中國，加速中美脫鈎。一直推動中美脫鈎的悍將、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），就以疫情凸顯美國過度依賴中國醫藥為由，正為白宮起草新行政指令，要求與國防安全有關的企業如醫療設備生產商，必須遷回美國。

為了減低美企阻力，特朗普擬替企業提供百分百的搬遷費，包括廠房、設備、IP、結構、翻新等費用。

迫美企撤華 美企肯搬嗎？

那麼美企肯搬嗎？這不只是搬遷費問題，搬回美國後，原料、零件由誰供應？蘋果曾在美國組裝電腦，但因為一粒在中國很易找到，在美國卻只有一間小廠能日產1,000粒的特殊螺絲，令生產鏈幾陷停頓。

美國8成僱員從事服務業，還有工廠工人供應嗎？在華設廠的美資覬覦中國市場，若廠房搬回美國，產品運往中國要加付運輸費和關稅，而且中國會禮待他們嗎？

總的而言，特朗普這些大殺傷力招數，看似聲勢巨大，卻是傷人又傷己，中國經濟會受重壓，美國經濟又能頂得住嗎？

▲ 美中中斷關係是假，但美國正籌劃至少4狠招「懲罰」中國才是真。圖為國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（左）。（路透社資料圖片）