抗疫經濟取平衡 倡寬中港檢疫措施

香港近日再度出現社區感染病例，對抗疫，我們不能掉以輕心，市民的健康應放在首位，但這是持久戰，要和經濟活動取得平衡。

特區政府早前放寬檢疫措施，豁免港商內地返港後強制隔離14天的規定，但內地暫未能同步執行，令港商處理內地業務相當不便。當前內地疫情放緩，是全球最早復工復產的經濟體。不少港商向我反映，現行豁免機制是「打開了一道小門」，期待特區政府與內地溝通，適當地放寬隔離限制，讓企業營運早日回復正常。

企業2人豁免 難滿足需要

現行機制容許每間企業最多申請兩人，豁免內地返港後強制隔離14天的規定。這兩人可以是1名老闆及1名員工、或2名員工。然而不少實際操作細節未明，例如老闆本人返港後，可否將名額轉讓給員工？名額只得兩個，遠遠滿足不到營運需要，有沒有「替補機制」增加企業調動人手的自由度？

機制亦只有廠商、專業人士如會計師、律師等才可獲豁免，銀行、零售等不計其數的行業人員仍無法北上開工，未能滿足企業和經濟的殷切需要，跨境居住和工作的市民則是開工便有家歸不得，造成不少困擾。

特首林鄭月娥近日透露，粵港澳三地正進行磋商，期望制定一套計劃，促成三地同步放寬限制，允許符合特定跨境目的、通過新冠肺炎病毒測試的人員，豁免出入境強制檢疫。筆者希望，三地政府盡快共同制定相關機制，為中長綫全面恢復正常交流做好準備，為經濟回復正常秩序注入強心針。

早恢復人物流 經濟早復常

其實世界各地政府也正想盡辦法，希望疫情過後經濟盡早復甦，而值得慶幸的是，國家必定是最早從谷底反彈的經濟體之一。香港今年首季GDP見紅，負增長8.9%，創有紀錄以來的最大跌幅。無怪乎，財政司司長陳茂波形容香港經濟已陷入「深層衰退」。香港早日審慎有秩恢復兩地人員物流來往，有利經濟重回正軌，亦有實際需要。

筆者多次提出，由去年反修例風波至新冠疫情，少數人不斷鼓吹「攬炒」甚至港獨，對香港毫無一利，但已見百害。今年1月深圳灣口岸等多處地方發現炸彈，以無辜市民的性命要脅政府封關抗疫，表面理由冠冕堂皇但手法卑劣，實質是以暴力手段嚇迫兩地斷絕來往，完全是恐怖分子主義者所為。

令人憂慮的是，限聚令剛得以放寬，「黑暴」便重臨。在母親節，大家都外出享受久違的溫馨聚餐，令市面出現近月難得的熱鬧，另邊廂，少數激進示威者卻縱火堵路，與防暴警察發生激烈衝突。這兩種畫面，實在形成強烈的對比。

全力搞經濟 與黑暴割席

香港人必須醒覺，擺在眼前只得兩個選項：一、疫後集中精力搞好經濟，與大灣區加強融合則兩利；二、選擇不跟「黑暴」割席，疫後只會是另一場亂局和「自炒」一途，結果錯失國家率先從經濟低谷反彈的順風車。

香港需要再出發，民生如是、經濟如是，絕對不是開倒車，執意將香港的前途綁上炸彈自毁。

▲ 現行豁免機制是「打開了一道小門」，期待特區政府與內地溝通，適當地放寬隔離限制，讓企業營運早日回復正常。（資料圖片）