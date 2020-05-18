監警報告建議 3大系統改革

所有爭取「五大訴求」的人，其實毋須理會上周五公布的監警會報告，因此，任何花力氣批評此報告的泛民議員，其實也是在浪費自己時間——畢竟，他們一直要求成立獨立調查委員會，故監警會報告無論寫甚麼，也不會滿足其原來的訴求。

泛民「影都無」 暗割席激進派

從解困角度，泛民其實應該善用過去4個月的抗疫時期，集合民間力量，一早撰寫「另類調查報告」，然後待監警會報告出爐之日同時出版，利用自己目前在區議會的壓倒性優勢討論兩份報告，從而製造新一波輿論壓力，藉以跟街頭和商場的抗爭活動來個「有機」結合。

但泛民卻沒有如此行——這一來是因為他們向來不會自己用功，而只懂「借勢反彈」之惰性，二來是泛民與激進勢力近來暗中割席，並各自謀求出選立法會選舉的矛盾，至今可謂完全浮面，令泛民為奪取中間選民票源，逐漸和抗爭勢力不再站在同一陣綫，關係更若即若離。事實上，泛民並不反對報告內「8.31太子站無死人」的結論，這試問教眾多獻花者情何以堪？

另外，在監警會報告公開的同一天，首名參與反修例運動而承認暴動罪的被告遭判監4年，若泛民真的還在爭取「五大訴求」的話，至少當天不可能不就「撤回暴動定性」此訴求高調表態，甚至要發起公民抗命以違法達義的方式集會聲援。

固然現實歸現實，泛民諸君那天「影都無」……當日所謂的決心，難道乃一時逞威風、求選票之空談？話說回來，判刑的那個星期五，又有多少聲稱核爆都唔割的「和理非」仍關心這位「手足」？至少當天社交網絡洗版的，主要是監警會報告和中學文憑試歷史科題目的爭議。

執法理念變革 早預警勤圍堵

那麼，監警會報告寫來有甚麼用？反正有沒有這份報告也好，建制派和藍絲群組從來也支持警察，不是嗎？這一類想法，正是香港社會目前最大問題：支持既要義無反顧，反對更要徹頭徹尾——可是爭取民主不一定要推翻政府，強調維持治安，也可接受警察有改善空間。平情而論，監警會報告斷不會只用來打壓警察，亦不可能單純全力撑警。

有評論指監警會報告只探討技術層面問題，是故觸不及痛處。這說法值得商榷，起碼監警會在整份報告末段刻意強調：「理解各項建議的內容，必須同時參考相關章節的背景資料和上文下理」——換言之，監警會認為政府／警方有必要宏觀處理報告內全數52項建議，不能逐項單一分開執行。事實上，監警會至少有3個建議，屬於方向性或系統性的大改革：

首先，是執法「理念」層面的系統變革——監警會認同警務處處長「及早防範、及早管控、及早介入」的策略大方向，並提出要在「資源及科技上作充足準備，才可以應對類似城市游擊戰所帶來的挑戰和攻擊」（16.33段），又提出以「風險為本」為處理大型公眾示威的基本方針，目標是能夠就社區生活受暴力威脅前盡早發預警——雖然報告未有明言，但綜合以上建議，可以得出警方往後布防，將會以地區圍堵方式部署，以阻止有人以游擊方式在城市的窄巷流竄，亦會以港鐵的資訊系統為核心，結合其他集體運輸交通工具的科技，組成一個新的情報網。

更多策略性封站 增應對選項

另外，封站停駛的安排也將會更頻密，並且具策略性而非反應性（例如提早封站以進行圍堵，不再等車站受破壞才作決定）。

其次，是警方行動「部署」層面的方向性轉變——過去前綫警務人員主要根據「目標人物的反抗程度」，作為自己可使用何種程度武力的指引：也就是敵不動、我不動，哪怕受眾人挑釁或周邊環境起哄，甚至出現縱火、堵路而場面混亂失控，只要主事人不反抗，警方在使用武力以至簡單如發出警告，一直有很多規限。

針對這點，監警會建議警方訂立「場景為本」指引，「在每個反抗程度中加入實際場景作示例加以改進」（6.68段）——也就是即使暴力程度相若，警方亦要預備不同戰術應對「快閃騷亂」、「示威者設置路障」或「即將投擲汽油彈」等不同場景，讓前綫執法人員有更多選項。

解釋前因後果 重實效顧觀感

最後，要留意報告在第16章《結論》之前，特別撥出一整章的篇幅，分析公眾對警務人員的觀感，發現「很大比例的受訪者認為示威者的暴力行為是可以理解」，而結論是「政府及警隊應考慮如何收窄警務人員與示威者觀感上的落差」——把以上兩句放在一起看，監警會其實是要求政府及警隊必須關注一眾「和理非」示威者對執法行動所產生的觀感，尤其是把事情的前因後果解釋清楚。

換言之，警方往後執法除了注重實效（即制服暴徒），還要顧及鏡頭，甚至可以推論出政府和警方會盡力阻止示威者經常說的「畫面好靚」的場景出現——這毫無疑問不屬於技術層面的建議，而是原則及方向性的策略改變。

反修例官方紀錄 成歷史文獻

從更宏觀角度看，雖然有輿論批評監警會報告始終無處理真正要面對的核心政治問題，然而撇除監警會的權限能否（或應否）解決政治問題這點，此報告仍有實質政治意義：

其一，特首已要求保安局成立專責小組執行監警會報告內的全部建議，本屆政府於餘下任期內完成不了，相關官員便要承擔政治責任；

其二，若再提升一個層次，此報告本質上乃去年反修例運動的「正式官方紀錄」，故屬於歷史文獻，亦間接令媒體報道和網絡內容從此只屬於補充資料——也就是說，往後政府在制定政策、回應議員提問、撰寫法律（包括就國家安全立法）方面，便自然會以這份報告的內容為依歸。

▲ 監警會報告本質上乃去年反修例運動的「正式官方紀錄」，故屬於歷史文獻，亦間接令媒體報道和網絡內容從此只屬於補充資料。（資料圖片）