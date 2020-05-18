為動物安置養老 主題公園有責

海洋公園財困，政府向立法會申請撥款救急，否則下月即將倒閉。若然最壞情況出現，園內動物又應如何處理？外地已興建海濱庇護所，讓主題公園內的動物在退休後可得安置。

受新冠肺炎疫情影響，全球多地的主題公園、動物園等皆出現營運危機。德國一間動物園Neumünster Zoo更已需要考慮將某些動物餵給其他動物，園方據悉已列出宰殺清單，優先處理掉海豹及企鵝等每天都需大量鮮魚、膳食較難負擔的動物。

假如這類情況在本港發生，相信無人樂見。港府早前向財委會申請撥款54億元，助海洋公園捱過難關。不管撥款結果如何，事件已引起動物權益組織關注，要求海洋公園盡快交代安置動物的計劃。

習慣圈養 難重返大自然

放生並非可行出路，香港海豚保育學會發言人麥希汶表示不少動物例如海豚因習慣被圈養，無法適應自然環境。送至本地周邊地區的主題公園亦恐有難度，立法會議員毛孟靜舉例指2017年在大嶼山發現的小赤狐幾經波折才獲新加坡一個動物園接收；若送至中國內地安置，恐有動物權益人士非議。

海洋公園發言人表示，園內的海豚在年老不能繼續進行演出時，會繼續以動物保育和教育的形式展示。

外國則會將這些動物安置於海濱庇護所（sea sanctuaries），即在天然及安全的海灣打造、比水族館更接近自然的生態環境，得到照顧及餵食。以加拿大為例，當地動物保護組織已將兩條來自上海長風海洋世界的白鯨，安置於冰島赫馬島（Heimaey）的海濱庇護所。

夥動保團體 設動物庇護所

主題樂園亦可以與動保團體合作做好安置工作，例如美國聖地亞哥海洋世界（SeaWorld）在人們動物保護意識增強及疫情的雙重打擊下，利潤大跌，善待動物組織（PETA）上月去信園方，表示願意出25萬美元，將園內所有殺人鯨、海豚等轉移至海濱庇護所。

除海洋生物以外，被動物園圈養的陸地生物也可送到專屬的庇護所，例如美國已有專屬靈長類動物的庇護所。隨全球多國陸續禁止馬戲團利用動物表演，動物保護組織例如國際動物守衞者（Animal Defenders International）也會接收馬戲團動物送到南非的庇護所養老。

本港暫無類似外國的海濱庇護所，麥希汶表示即使本港不適合設立庇護所，也可在外地設立，規模較大如加拿大的庇護所設立成本約1,500萬美元、每年營運成本約200萬美元，規模較小如希臘的海豚庇護所則耗資約60萬歐元設立。

海洋公園無論未來是否能夠繼續營運，仍有責制定計劃安置園內動物，方不違背其以保育為中心的初衷。