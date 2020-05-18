世衞淪政治角力場 抗疫靠自己

世界衞生組織大會今明兩天舉行，勢成大國角力場，凡事政治先行，在新冠肺炎抗疫路上難有寸進。

近日屢有國家疫情失控，內地和香港也出現反覆，鍾南山、袁國勇先後示警，顯見要戰勝這場疫症的長久戰，仍靠各地政府和民眾從一己着手，做好防疫檢測。

美歐政治先行 世衞大會難寄望

世衞的最高決策會議過去鮮受關注，今次因為疫情份外矚目，卻由慣常橫跨一周，大幅縮短至只剩兩天。更甚者，美國及日本力推下，最大焦點是194個成員國究竟有多少會投票支持台灣重新成為觀察員。

對大會可達成甚麼實質抗疫協作，各界都不寄厚望，今次世衞大會只是一場短期難有定論的政治攻防戰，相信無法聚焦以歐洲為首約60國更迫在眉睫的共同提案決議草案，真正援助各個受災國家，供應安全廉宜的診斷工具、藥物和疫苗，更令世衞的抗疫領導角色愈見薄弱。

環球迄今已有逾470萬人確診新冠肺炎、超過30萬人送命，俄羅斯和巴西成為環球新風眼，較早前疫情稍緩的內地和香港也出現源頭未明的社區感染，一切乍暖還寒。

內地抗疫旗手鍾南山警告，國內大部分民眾仍對新冠病毒缺乏免疫力，爆發第二波疫情的危機愈來愈大，疫苗料要1年半才投入使用，絕不應驕傲自滿。

國際傳染病學權威袁國勇亦再提醒，港人今後一年或要每天戴口罩防疫，一旦懈怠，即有可能爆出第二波。

港防爆新疫情 增檢測斷傳播鏈

多得嚴格檢疫把關，本港自上月底陸續接返滯留巴基斯坦人士後，暫僅新增12宗相關輸入個案；今天有首班專機從疫情遠為嚴峻的印度接送滯留人士返港，港府絕不能掉以輕心，必須做好約3,500人的隔離檢疫，繼續嚴防任何隱形傳播鏈。

北京近日放軟口風，同意由世衞適時帶領國際隊伍來華調查，以便更好應對下次大流行，料能略微紓緩世衞大會的純政治爭拗，但始終難改各國需靠一己之力把關抗疫的大格局。

就香港而言，最需要是統合公私營力量，把每天病毒檢測數目由2,000大增至7,500，即人口0.1%的國際標準，首先盡快找出梨木樹群組的潛在隱形源頭。再者，市民自身也要繼續嚴格把關，與疫情共存。

責任編輯：陳楚源