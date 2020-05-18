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兒童異常炎症增 與新冠有關？

國際版 2020/05/18

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一般認為，新冠肺炎對長者的影響最嚴重，但英美相繼發現兒童出現異常炎症，疑與新冠肺炎有關。美國疾控中心（CDC）近日向醫生發新指引，要求通報21歲以下患者的異常炎症。

這種異常炎症稱為兒童多系統炎性綜合症

...

欄名 : 知識庫

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