兒童異常炎症增 與新冠有關？ 國際版 2020/05/18 分享： 一般認為，新冠肺炎對長者的影響最嚴重，但英美相繼發現兒童出現異常炎症，疑與新冠肺炎有關。美國疾控中心（CDC）近日向醫生發新指引，要求通報21歲以下患者的異常炎症。 這種異常炎症稱為兒童多系統炎性綜合症 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 紐約州警告新症勢增 涉外出購物運動社交 今日 紐約州警告新症勢增 涉外出購物運動社交 科羅拉多州改計法 死者減逾2成 今日 科羅拉多州改計法 死者減逾2成 巴西確診超意國 總統低估疫情 今日 巴西確診超意國 總統低估疫情 美研恢復世衞撥款 特：尚未定 今日 美研恢復世衞撥款 特：尚未定 最新專欄文章 更多 武漢10天測1100萬人 為何難度高？ 2020/05/14 武漢10天測1100萬人 為何難度高？ 往返英法人士 為何豁免隔離？ 2020/05/12 往返英法人士 為何豁免隔離？ 特勤局是甚麼機構？ 2020/05/11 特勤局是甚麼機構？ 《重開美國指引》 各州各自解讀 2020/05/08 《重開美國指引》 各州各自解讀 紐約地鐵停通宵服務 115年首次 2020/05/07 紐約地鐵停通宵服務 115年首次 新冠肺炎疫情 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入