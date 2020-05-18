PARKnSHOP Style 一網打盡生活用品

經歷長達幾個月嘅疫情，大家都習慣咗stay home，stay safe。黛安收到風，最近百佳網店聯同屈臣氏和豐澤，推出全新一站式生活網店PARKnSHOP Style，等大家stay home都唔會覺得悶，因為想買家品、電器、美容產品都可以一網到手！

平日大家如果都有喺百佳網上超級市場落單買嘢，就知佢嘅產品多元化，店內有來自世界各地超過2,400個大小品牌、1.5萬款商品，仲提供即日送貨服務，只要早上11點前落單，就可以安排即日送貨喇，真係好方便。

今次首個全新一站式網購平台PARKnSHOP Style，集合百佳網店、屈臣氏和豐澤，只需要喺一個網店就畀你買盡飲品、食品、家居用品、美容、健康和潮流電器，仲可以連同百佳網店超過1.5萬款產品一齊訂購，買滿$600即刻可以免運費，送貨上門，仲特設額外送貨配額，等你stay at home都可以輕鬆喺一個網店，一次過買晒生活所需用品同埋心水潮物！

公關姊妹仲話，由即日起至5月31日，易賞錢會員購買PARKnSHOP Style內嘅任何產品，更可享3倍積分獎賞㖭，儲夠積分日後仲可以當現金用㗎。

PARKnSHOP Style服務及優惠

送貨服務︰買滿$600免費送貨

易賞錢優惠︰即日起至5月31日，會員購買任何產品可獲3倍積分

本文轉載自《晴報》

▲ 全新一站式生活網店PARKnSHOP Style，集齊3間店舖嘅產品，滿足你嘅購物意慾！