中概股勢掀赴港上市熱潮 港股下半年表現值得期待

中資科技巨頭阿里巴巴在2019年強勢回歸香港市場作第二上市，成為市場焦點，表現至今維持平穩，截至5月25日，累升12.61%，市值達4.2萬億港元，為港股市值最大公司，並引發中國概念股第二度來港上市潮。

事實上，在環球市場備受疫情打擊之際，香港IPO市場在2020年首季仍交出漂亮成績表。根據港交所資料顯示，今年首季有39間公司在港上市，數目排名全球第一，IPO集資額亦高踞全球第四，達144億港元，反映香港市場的集資能力仍然保持強勁。

隨着中美關係再次惡化，美國總統特朗普威脅切斷中美關係，又指目前正檢視美國上市的中國企業的賬目是否符合美國會計準則，他更提及或迫使相關企業除牌，此舉或會成為中資公司回歸香港上市的催化劑，預計會有更多中資公司會計劃到香港上市。

9間中概股或陸續登港

新冠肺炎疫情在本港逐漸緩和，香港股市復甦在望，也促進了IPO市場的發展。有券商在2月發表報告，表示內地有19隻中概股符合來港第二上市的資格，預料今年稍後或會陸續上市，潛在融資金額高達340億美元，當中被傳有意來港上市的企業中，大部份是互聯網企業、新經濟公司和生物科技公司，例如網易、百度、攜程、微醫等，而電商京都更已準備在6月初招股。在後疫情時代，科技與新經濟板塊被視為最快復甦的行業，看看「ATM」三股的阿里巴巴、騰訊及美團點評在年初疫情下，都較傳統舊經濟股表現較佳，可見這些板塊的潛力是不容忽視。

展望疫情之後，港股有望逐步回穩，加上內地公司陸續來港上市，增強了市場的投資氣氛，投資者在制訂投資組合時，可選擇增加股票投資比重，以捕捉市場機遇，提升回報。滙豐股票投資服務提供多種優惠，即日起至2020年6月30日，將您的股票轉入或存入滙豐可享高達港幣10,000元現金回贈，以網上及流動理財認購新股更可享手續費豁免。了解更多：https://bit.ly/36dRpS9

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