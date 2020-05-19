上海基本上已回復正常工作及消費秩序。出門仍會像禮貌式地戴口罩，不過聚集後，大家脫罩講話交流也像以前。去街市，見到檔主都有種劫後重遇之感。同時發現，連埋農曆年開始三個多月未逛過街市後，竟一下子就多了幾個新派或網紅街市，也真是神速。

這些新開街市，有些是從之前的舊街市改建，以前不少檔主沒投到新攤位，就索性自己入貨靠熟客定單，自行送貨私營起來。新街市從裝修到衞生管理，看來是花過不少心思。在前法租界這個消費力較高的地區，直情是用art deco風格。檔口擺放更整齊不在講，主要是沒有以前街市那種髒亂臭濕。其實檔口數量是少了，投檔入綫的成本該要增加，雖然菜品的價格沒有太明顯的加價。

朋友話，疫情最嚴重時期，一些地道菜場繼續有開，接的都是老人顧客生意。上年紀的人，每三日點都要來一次，不肯全部靠子女網上購買。

另有個剛新開的，叫真如．高陵集市，更誇張，有成五萬呎，百多家小舖，而且玩的是民國街市風，即是走進去有少少似懷舊民國街道感覺，舊電話、老招牌字體、上海老家具、旗袍、長條凳、縫紉機、餅乾罐、收音機，甚麼都有，變成景點。

店舖方面則有不少上海老字號像大富貴、大壺春、小紹興、泰康食品、真老大房、沈大成等等，也可說像民間弄堂博物館。可幸是有菜品或食品消費等交易，有海陸空鮮品、有熟食、南北貨，起碼似番個真街市。

然後再看資料，說上海這陣忽然就開了不少網紅街市，還有混搭美術館的愚園路公共市集、有附河道夜市的莘莊黎安集、有適合拍照打卡的永年菜場、烏中菜場，合成一股疫後的街市新潮，像叫人快快返回菜市場。