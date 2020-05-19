UA IMAX重映蜘蛛俠系列 票價低至85元重溫經典

戲院重開，各大院綫亦相繼推出優惠及加強防疫措施，以吸引顧客。但不少荷里活大片已宣布延後上映，令不少戲迷相當失望。有見及此，UA Cinema宣布於5月14日起，蜘蛛俠系列電影將重返IMAX大銀幕，滿足

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