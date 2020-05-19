UA IMAX重映蜘蛛俠系列 票價低至85元重溫經典 副刊版 2020/05/19 分享： 戲院重開，各大院綫亦相繼推出優惠及加強防疫措施，以吸引顧客。但不少荷里活大片已宣布延後上映，令不少戲迷相當失望。有見及此，UA Cinema宣布於5月14日起，蜘蛛俠系列電影將重返IMAX大銀幕，滿足 ... 欄名 : 防疫訊 最新專欄文章 更多 美麗華酒店限時快閃美食優惠 2020/05/18 美麗華酒店限時快閃美食優惠 法國爸爸居家避疫遊世界 Cosplay 玩轉親子樂園 2020/05/15 法國爸爸居家避疫遊世界 Cosplay 玩轉親子樂園 AQUA PRO+TECH消毒產品堅持三無 健身中心復業防疫對策 2020/05/14 AQUA PRO+TECH消毒產品堅持三無 健身中心復業防疫對策 智能消毒站抗疫神器 2020/05/14 智能消毒站抗疫神器 女性專用手機運動App 在家做運勳超方便 2020/05/11 女性專用手機運動App 在家做運勳超方便 香港 電影 Marvel MegaBox IMAX 超級英雄片 UA Cinema 荷里活 黑寡婦 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入