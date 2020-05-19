選戰與疫共存 怎保公平與安全？

新型冠狀病毒疫情稍為緩和，但全球多國仍然戒備，至今已有逾50個國家及地區的選舉，需要延期舉行。在香港，立法會換屆選舉暫定於9月舉行。假如屆時病毒未散，或疫情死灰復燃，政府應如何保障選民及工作人員的健康，同時確保選舉能公平舉行？

52個國家地區 因疫情延選舉

根據國際民主及選舉協助研究所統計，目前至少有52個國家及地區原定舉行的立法機關及地方選舉，因疫情而被迫延期。除了選舉延期，參選人原本打算舉行的集會亦受到影響。如早前參加美國民主黨總統提名初選的拜登和桑德斯，均分別取消造勢大會。雖然未有證據說明，取消競選活動會降低選民的投票意慾，但禁令的確減少了參選人向選民闡述政綱的機會。

回到香港，立法會選舉暫定於9月6日舉行。即使本港確診數字有回落迹象，當局仍有必要籌備一場與疫共存的選舉。

分批投票 做好防護措施

南韓國家選舉委員會早前如期舉行國會選舉，是首個在全球爆發疫情後舉辦國家級選舉的國家。該國為了提高投票率，於2013年起已落實讓選民在投票日前「優先投票」，結果措施在疫情下發揮另類作用，協助分流當地4,400萬名合資格選民。

南韓又規定選民在進入票站前均需量度體溫，若高於攝氏37.5度，便要到指定投票亭填妥選票；所有人同時要戴上口罩、消毒雙手，以及保持一米的社交距離。

另一邊廂，當局為保障確診者及高風險人士的投票權利，特地開設專屬票站，讓有投票權的患者，以及在疫情重災區工作的醫護人員投票；至於正進行隔離檢疫的選民，政府呼籲他們避免乘坐公共交通工具前往票站，並安排他們在正式投票當日、票站關閉後，才可進入票站。

香港政府近日就立法會換屆選舉訂定一系列特別措施，當中不少與上述南韓落實的甚為相似，包括選民進入投票站前必須戴上自備口罩、使用票站的酒精搓手液清潔雙手、量度體溫等。有發燒徵狀的選民，則會被安排到特別投票間投票。政府亦容許正接受指定強制檢疫的選民，外出到指定票站投票。

上述特別措施，固然有助防止病毒散播，但細節仍可斟酌。以要求全部選民進入票站前戴上口罩的措施為例，現時本港口罩供應雖不似疫情爆發初期般緊張，而政府計劃向每戶派發10個單次使用口罩，加上近日向全港市民免費派發可重用的「銅芯抗疫口罩」，預計能進一步應付市民對口罩的需求。但該款重用口罩的設計及病毒過濾功能均受到質疑，令不少市民未敢使用。當局或可考慮在派發投票通知書時，向選民附上單次使用口罩，進一步減少選民投票的疑慮。

此外，親身前往票站的投票方式是否仍然合適，同樣值得探討。南韓國會選舉不但為患者設立專屬票站，也准許病人透過郵寄方式遞交選票。此外，電子投票亦是可以考慮的方案。

郵寄或電子投票 怎保私隱？

回到本港的實際狀況，假如引入相關措施，郵政局或電子系統能否在短時間處理大量選票，相信是關鍵之一。

再者，雖然政府容許正接受指定強制檢疫的選民外出到指定票站投票，但從外國、內地等地區回港投票的香港居民，返回該些地區時可能也要被強制隔離，令他們的投票成本大增，而在境外郵寄或電子投票，相信可避免這個問題。

當然，要求當局在數個月內改變投票方式，恐怕不切實際，但各界難保將來的選舉不會受到類似的影響，因此應否改變投票安排、箇中細節應如何落實，長遠仍值得探討，例如如何確保選民透過郵寄及電子系統投票時，不會受人影響或施壓下作出選擇，以及防止電子投票系統被黑客入侵。

而且，選民投票時需為確認身份而輸入個人資料，變相無法在不記名的方式下投票，可能也會影響他們的投票意願。

造勢活動 移師網絡世界

選舉不只關乎投票日的安排，競選活動也是重要一環。在疫情下，參選人不得不變陣拉票。如在美國，競逐連任的總統特朗普，其位於維珍尼亞州的競選總部一度因「居家令」而暫停運作，原定的多項造勢活動、義工訓練等，均要移師到網上進行。而民主黨的拜登也與部分小額捐款者透過FaceTime進行視像通話，與支持者打成一片。

隨着網絡科技進步，參選人在網上收集「人氣」已不再是新鮮事。然而，參選人如何跟向來不多上網，以往只能透過擺街站、舉行工作坊等方法接觸的市民，傳達其參選理念，以爭取他們的神聖一票，相信是每位有意角逐立法會議席的人士，均必須思考的問題。

在疫情未見盡頭之時籌辦選舉，政府各部門、大小政黨及組織，均有責任做好協調工作，審慎處理每項細節，保障選民健康的同時，亦要確保選舉的公信力不受損害。

▲ 新型冠狀病毒疫情稍為緩和，但全球多國仍然戒備，至今已有逾50個國家及地區的選舉，需要延期舉行。南韓為首個疫後仍如期舉行國家級選舉的地方。（新華社資料圖片）