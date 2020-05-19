火熱新經股染藍 恒指轉身路仍長

恒指公司昨公布，經諮詢後決定納入同股不同權及第二上市股份，為恒指及國指迎來熱炒新經濟股。今次為恒指自10多年前納入H股以來，最重大結構轉變。加入重磅新經股有望提升恒指估值及回報，惟按恒指公司採取相對審

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