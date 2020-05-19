火熱新經股染藍 恒指轉身路仍長 評．析．天下版 2020/05/19 分享： 恒指公司昨公布，經諮詢後決定納入同股不同權及第二上市股份，為恒指及國指迎來熱炒新經濟股。今次為恒指自10多年前納入H股以來，最重大結構轉變。加入重磅新經股有望提升恒指估值及回報，惟按恒指公司採取相對審 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 淡化GDP目標 財策成兩會焦點 2020/05/18 淡化GDP目標 財策成兩會焦點 交易講場 - 炒股不炒市 反證恒指須改革 2020/05/16 炒股不炒市 反證恒指須改革 交易講場 - 金融戰恐阻A股國際化 港股難脫身 2020/05/15 金融戰恐阻A股國際化 港股難脫身 交易講場 - 美交易所戰國時代 港交所又如何？ 2020/05/14 美交易所戰國時代 港交所又如何？ 交易講場 - 揭生科新股熱炒方程式 2020/05/13 揭生科新股熱炒方程式 金融 經濟 恒生指數 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 美團點評－W（03690） 小米集團－W（01810） H股 派息 集資 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入