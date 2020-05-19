疫下愛回家 男分擔家務好處多

新冠肺炎疫情下，全球更多男性回歸家庭，分擔更多家務。有研究發現兩性之間更平等地分配家務，可有多種好處。本港家務主要由女性負責，港男在艱難時刻，更應主動為另一半減壓分憂。

《紐約時報》近日報道指，日本男性在疫情下開始意識伴侶做家務的不容易，例如當地有丈夫在Twitter上載列表，對比自己所做的21項家務及妻子需要做的210項。亦有男性表示，希望疫情能夠改變當地工作文化，令男性更能顧家。

與伴侶同做家務 利改善關係

美國波爾州立大學（Ball State University）一項調查亦發現，當地42%父親做家務的時間增加，分別有45%及43%花更多時間照顧年幼及年紀較大的子女。聯合國婦女署更在上月推出社媒活動#HeForSheAtHome，鼓勵丈夫們上載自己做家務的自拍照，帶動男性多替女性分憂的風氣。

全球各地的家務，大部分皆是由女性承擔，據樂施會統計，全球女性每日做的家務，等同每年為經濟帶來10.8萬億美元的收益。澳洲非牟利組織Relationships Australia NSW認為，疫情下為男性提供契機，與伴侶一起做家務，以體會她們平時的辛勞，並在一起做家務的過程中改善關係。

男性肯參與家務事，可為自己及家庭帶來多種好處。社會學有所謂父親效應（The Father Effect）的說法，泛指父親在家庭中的良好影響，包括孩子的智商及情商較高。父親多做家務或可助女兒日後變女強人，一項涉及300個介乎7至13歲兒童的研究顯示，父親在家中多做家務因親子灌輸兩性平等意識，有助女童追求傳統上非女性為主的職業，包括獸醫及科學家。

吸塵拖地抹窗 可降患癌風險

此外，本港中文大學在2013年一項長達9年的研究亦顯示，港男多參與「重型家務」例如吸塵、拖地、抹窗等，可降低患癌風險和死亡率。

本港兩性地位雖較平等，但家務事仍較多由女性負責，政府統計處的《主題性住戶統計調查第56號報告書》顯示，本地女性負責家務的比重高於男性，當中55至64歲女性負責多達70%的家務。

香港婦女中心協會去年表示，多達57%照顧兒童的婦女精神健康受抑鬱情緒困擾，反映男主外、女主內的傳統思想潛移默化地體現，令女性家庭照顧者常處於孤軍作戰狀態，故而情緒易受困擾。

本地男性不妨在居家抗疫期間，多與家中另一半或主要持家的女性分享家務事，以表達對她們平日辛勞的讚賞和感激。

▲ 男性在居家抗疫期間多分擔家務，可改善與伴侶的關係及個人健康。（資料圖片）