海洋公園求生機 客分4路開源節流

海洋公園在月底前若未能獲政府注資54億元便會面臨破產厄運，究竟這個陪伴港人成長40多年的集體回億，是否值得靠公帑補貼下苟延殘喘下去，抑或如全國政協副主席梁振英所言：是時候放手呢？

或許海洋公園董事局副主席劉鳴煒提出為海洋公園注入「天馬行空」的構思，可以為立法會議員在財委會投票前給予一些啟示。

港人免費 挽樂園負面形象

相對於兩輪防疫基金共1,675億元的財務負擔，54億元的撥款能令受聘於海洋公園近2000名的員工保住飯碗，在港府「保就業」的前提下，其實十分划算。然而，因應營商環境自去年反修例風波及新冠肺炎急劇惡化後，海洋公園定必要進行深刻改革，才能在改善其財務狀況之餘，挽回港人近年對海洋公園的負面形象。

「有事香港人，無事內地客」這句網上流言道出不少港人對海洋公園的心聲。佔地95公頃的海洋公園，其實可以如劉鳴煒所言免費開放給所有香港人，至少在觀感上讓港人覺得公帑是用得其所。然而，錯失了四成來自港人的入場收入，海洋公園還有甚麼方法可以起死回生呢？關鍵便是最基本的開源節流。

4客群 享天倫族消費力強

從市場營銷的角度出發，海洋公園可以透過市場細分（Market Segementation）把市場分為不同區隔，當中按顧客的期望得益（Benefit Sought），可以將顧客分為休閒散心、樂敘天倫、追求刺激及體驗學習等四個客戶群，並按他們的特性設計不同的收費項目。

如以海洋公園為休閒散心的目標顧客，可假設是對園區作「最低消費」的一群，公園只需提供現有的園林設施供給他們享用，如看風景及散步已足夠。而打算在海洋公園享天倫之樂的一群，其消費能力則絕對不能小覷。正如本地不少開設遊戲室的商戶都賺到盤滿砵滿，海洋公園可以將兒童王國打造成全港最大型的戶外收費遊樂場，並派駐不同的海洋公園故事人物，跟小朋友在新的「兒童王園」玩遊戲。只要他們的寶貝有愉快經歷，家長也會不惜大破慳囊定期進貢入場費。

此外，機動遊戲對追求刺激的年輕人仍有相當吸引力，如每年大賣特賣的AIA嘉年華便是最佳佐證，海洋公園也可為園內林林總總的機動遊戲設計不同的收費券，並在周日推出「學生優惠」，以吸引年輕人在閒日時段入場，在周末時間則恢復正價。海洋公園可以將周日機動遊戲的時間改為下午至晚上開放，以吸引放學前來的學生。

至於將海洋公園視作學習場所的港人，可以套票的形式供持票人參觀不同的水族館、鯊魚館、南極館等展覽場地。海洋公園其實已經將STEM及自然保育以教育服務套餐的形式銷售給學校及大眾，這些能利用海洋公園獨特優勢而賺取利潤的方式值得鼓勵。

精簡架構 引新夥伴寬命名權

在節流方面，海洋公園架構臃腫一直為人所詬病，故精簡架構以節省7.6億元的薪金勢在必行。但由於海洋公園在改革後會延長開放時間，前綫人員以輪班制的形式上班，故此前綫員工並不會受到重大影響。但坐擁高薪厚職的管理層卻未必能個個留低，只有能配合海洋公園轉型，而能在其管轄部門交出亮麗成績表的管理人員，才能留下。由於節流比開源對改善海洋公園的財務狀況更立竿見影，故此海洋公園行政總裁必須在立法會議員投票前交出節流方案。

盡管海洋公園近年在財務表現上強差人意，但其實海洋公園一直肩負着自然保育、動物護理及可持續發展的使命，但偏偏這些工作會耗費海洋公園大量的現金流。海洋公園可以透過修訂《海洋公園條例》，從而更易引入新的合作夥伴及打破融資渠道的限制。如以保育中心的命名權換來企業一筆過的撥款資助、跟本地院校共同合作動物護理項目以攤分支出，甚至考慮將公園內部分具無敵海景的地皮作公開拍賣，以獲取龐大現金流支持公園的營運開支。

為集體回憶 倒錢落海不實際

這些「天馬行空」的構思都有利於海洋公園重新定位，總勝過在海洋公園破產後需要動用大筆公帑移除園內所有設施。

網絡上充斥各種對海洋公園的埋怨而幸災樂禍地想它早日關門大吉的說法故不可取，但只顧保留集體回憶而將公帑倒錢落海同樣是不切實際。既然盛智文在2003年非典疫情下臨危受命能將海洋公園起死回生，那麼「打不死」的香港人在2020年新冠疫情下，也定必能帶海洋公園走出黑暗。

▲ 海洋公園架構臃腫一直為人所詬病，故精簡架構以節省7.6億元的薪金勢在必行。（資料圖片）