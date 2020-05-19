疫市衍生新行業 體溫探測員需求增

新冠肺炎疫情稍有緩和，惟打工仔仍人人自危，被解僱後不少轉行當「步兵」送外賣，亦有投身新興行業，成為體溫探測員冀尋找新出路。

時薪37.5元起 工作輕鬆夠吸引

疫情造成全球經濟大蕭條，但亦有新興行業應運而生

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