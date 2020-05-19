疫市衍生新行業 體溫探測員需求增 行政人員版 2020/05/19 分享： 新冠肺炎疫情稍有緩和，惟打工仔仍人人自危，被解僱後不少轉行當「步兵」送外賣，亦有投身新興行業，成為體溫探測員冀尋找新出路。 時薪37.5元起 工作輕鬆夠吸引 疫情造成全球經濟大蕭條，但亦有新興行業應運而生 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 貝索斯快膺萬億富豪？ 網民揶揄「吸血首富」 2020/05/18 貝索斯快膺萬億富豪？ 網民揶揄「吸血首富」 台北設計公司請人 工作包括「玩貓」 2020/05/15 台北設計公司請人 工作包括「玩貓」 Twitter永續在家工作 疫情過後 允僱員選擇 2020/05/14 Twitter永續在家工作 疫情過後 允僱員選擇 美味棧尋「動森專員」 為品牌建島薪酬2萬起 2020/05/13 美味棧尋「動森專員」 為品牌建島薪酬2萬起 疫情重挫Uber業務 公司裁員CEO棄底薪 2020/05/12 疫情重挫Uber業務 公司裁員CEO棄底薪 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 行業 就業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入