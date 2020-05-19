美打科技戰 折騰全世界 華更要自強

美國再出招升級封殺華為，中美科技戰白熱化之餘，更凸顯華府銳意「去中國化」來全方位遏華。面對科技戰來勢洶洶，中國須做好與美科技脫鈎的準備，盡快掌握晶片技術生產，擺脫技術受制於人；但過程需時，華為以至全球科企和消費者都會大受折騰。

阻華為5G發展 損全球科技發展

美國總統特朗普為了轉移國民對其抗疫不力視綫，不斷對華施壓，上周除迫令聯邦退休基金無限期擱置買中企股票外，在延長對華為出口禁令寬限期90天的同時，更宣布禁止任何使用美國設備的晶片商，在沒有特別許可下向華為供貨，但有120天寬限期。

特朗普自上台以來，銳意推動去中國化，先是貿易戰，進而是科技戰和金融戰。惟科技戰去年甫開打，美科企透過海外生產而美國成分不超過25%的產品便不受限制的法律罅，繞過禁令續向華為供貨。特朗普為免美科企利益受損，多次延長禁令寬限期。

華府上周揚言這是最後一次延期，又試圖再對華為展開斷芯行動，皆因華為在5G方面領先全球，並在醫療、製藥研究的人工智能（AI）應用，也都處於領先優勢，尤其在今次疫情受控更扮演重要角色。特朗普擔心若任由華為發展，勢威脅到美國科技霸主地位及國家安全，故骯髒招盡出，目的是拖慢華為5G發展，換取時間讓美國盡快研發出代用品，游說盟友採用。

華為再成中美科技戰的戰靶，替華為代工生產晶片的台積電，上周五宣布到美國設廠生產5納米晶片，昨天更傳出已停接華為新定單，雖台積電已否認，但若其不再向華為供貨，將影響到華為下一代智能手機供應和5G基站的建設。

面對美國打壓，華為強調求生存是現在的主題詞，有信心找到解決方案，相信是加快供應鏈進一步分散到非美國技術的供應商。據日媒拆開華為Mate 30手機，發現美製零件由11%減至1%，凸顯華為自去年被美封殺後，積極調整採購對象。

化打壓為動力 舉國自主研晶片

環球生產鏈集中，科技戰迫使華為和其他科企要分散投資，但要重建新供應鏈並非一蹴而就，需要時間慢慢建立。面對特朗普飄忽不定地出招，華為和一眾科企在建立新供應鏈上料大受折騰。

中國在短期要擺脫倚賴美國技術是很大挑戰，惟有將打壓化成動力。正如華為所說，不會走向封閉和孤立主義，中國應加大開放市場力度，改善營商環境，並提供更多誘因，爭取外資出售或轉移相關技術，從而加強基礎科學核心技術的掌控，並舉全國之力自主研發晶片和軟件，擺脫對美國技術的倚賴，亦要盡快做到晶片自行生產、測試和組裝一條龍工序，以免隨時被美國和代工廠卡脖子的困局。

美國若一意孤行封殺華為，不但損害美科企利益，更會挫傷全球科技發展，令5G可能出現兩種制式，像2G時代GMS和CDMA制式之爭，拖慢科技進展，最終令到供應商和消費者受損，大家都成了輸家。

責任編輯：黃鑠安