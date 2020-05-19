美死亡數字居首 皆因健康差？ 國際版 2020/05/19 分享： 新冠肺炎在美國造成的死亡人數突破9萬人，為全球最多，原因何在？白宮衞生與公共服務部長阿扎爾將之歸咎於國民健康欠佳。 美國衞生與公共服務部長阿扎爾（Alex Azar）表示，美國死亡率高，因當局錯估國民的 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 加州邁次階段解封 零售店有條件復業 今日 加州邁次階段解封 零售店有條件復業 巴西聖保羅重災 醫療系統瀕崩潰 今日 巴西聖保羅重災 醫療系統瀕崩潰 意商店餐廳重開 梵蒂岡恢復彌撒 今日 意商店餐廳重開 梵蒂岡恢復彌撒 牛津研疫苗 料最快9月面世 今日 牛津研疫苗 料最快9月面世 最新專欄文章 更多 兒童異常炎症增 與新冠有關？ 2020/05/18 兒童異常炎症增 與新冠有關？ 武漢10天測1100萬人 為何難度高？ 2020/05/14 武漢10天測1100萬人 為何難度高？ 往返英法人士 為何豁免隔離？ 2020/05/12 往返英法人士 為何豁免隔離？ 特勤局是甚麼機構？ 2020/05/11 特勤局是甚麼機構？ 《重開美國指引》 各州各自解讀 2020/05/08 《重開美國指引》 各州各自解讀 疫情 新冠肺炎疫情 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入