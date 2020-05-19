美死亡數字居首 皆因健康差？

新冠肺炎在美國造成的死亡人數突破9萬人，為全球最多，原因何在？白宮衞生與公共服務部長阿扎爾將之歸咎於國民健康欠佳。

美國衞生與公共服務部長阿扎爾（Alex Azar）表示，美國死亡率高，因當局錯估國民的

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