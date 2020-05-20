你會怕痛嗎？我自問則一半怕痛一半不怕痛。但對於慢性疼痛患者來說，痛常被視為夢魘，揮之不去，影響情緒。

在2019年曾有一則令人深思的醫學新聞，話說蘇格蘭一位女士被發現手術後不曾服食止痛藥，醫生查證當事人過往手術紀錄亦如是，原因是她因沒有痛感，所以不曾服食止痛藥。及後經大學研究，發現是由於其基因突變，導致這位女士全無痛覺。而另一邊廂，按統計報告約6%-8%比例人口，長期受痛症困擾，這不禁令人幻想若無痛基因能轉移到有需要的病人，這將對痛症的處理有翻天覆地的改變。但試想當人們沒有了痛，這又是否百利而無一害？但若患上長期痛症，又如何是好？

人類感覺到痛，其機制是當身體受傷後，體表的痛覺神經會因而降低痛閾，導致平常的觸覺或溫度也能產生痛覺訊號。試想當足踝「拗柴」後，即使輕按或活動患處，也能產生痛覺；或曬傷皮膚後沖上溫水浴，頓時引發難耐的燒灼痛感。痛覺是身體表面的痛覺神經受損傷或化學刺激後，痛閾下降變得敏感，對外界各種輕度刺激也能產生痛覺信息，所以急性期要休息保護受傷部位。

不同人忍受痛感的水平並不一樣，原因是痛覺信息並不等於痛感，神經痛覺信息要經大腦處理後，其中受當事人的情緒、文化等因素影響，痛覺才會在大腦內轉譯成痛感。身體受傷處並不會直接產生痛感，痛覺訊號要大腦轉化才能產生痛感。此外，慢性痛症往往亦容易引起抑遏情緒，負面情緒又加大痛感程度，形成情緒與痛的惡性循環。

但痛感並非一無是處。上述這位無痛女士，過往曾因無痛而不自知燒傷，直至聞到毛髮燒焦味才往醫院診治，所以痛感能幫助我們避開危險，更甚是受傷後要保護傷患位置，以免傷上加傷。而另一方面，皮膚感覺原來也可以以夷制夷，日常我們輕摩擦痛處，或使用微電流電刺激作治療痛，原理原來是適當地運用強觸感或電刺激感，抑制更強的痛覺信息傳入中央神經系統，以達到止痛作用。

最後，痛覺其實有一定的協助求生功能，幫助避開受傷及保護傷患位置。正面面對痛症時，要知道痛能警惕我們要改善姿勢及適量運動，正視骨骼肌肉系統的病因。所以，我們不希望受傷痛困擾，但亦不能沒有痛感。