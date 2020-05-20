繼要起超級高鐵上海到杭州縮減到半小時外，另外一大基建項目是更實驗性的杭紹甬智慧超級高速，預計二〇二二年落成（趕杭州亞運前後建好），杭州到寧波，經紹興，全長一百六十一公里，但造價則去到逾七百億元人民幣，即建一公里路就要四個億。

有多超級？相信是中國一直試驗的智能公路和無人駕駛的落實重點。亦即是說，全中國最大型及最長的無人駕駛系統會在此實現。當然不是全面用自動無人車，但雙綫行駛共六行車，該有兩條是給到特別是大型卡車作無人駕駛用。

基本原理當然和智能公路、交通大數據、電能車的開發成熟有關。專門闢出的無人駕駛專用道，不准其他車開行。系統主要就是盯着此專綫的運行情況，通過設在公路上的收發器，同自動車本身互動，即時留意路況，及時反饋給自動車，控制到車速、方向、出入公路判斷等等。現在汽車智能技術，基本上也會有和其他車輛或障礙物自動保持距離的設計，更不用說遇上突發事件的煞車和安全系統。而超級公路沿途，亦少不了各種如網絡、充電的配套。

看過內地智能自動駕駛的實驗，已在一些新開發的社區試用，例如一些科技園區內，或完全從零開始規劃建成的新區等，已可做到普通私家車式的行走，轉彎、速控等頗穩定。

所見最大的問題，仍然是即時路上突發應對，因為中國道路上，不守規的行人及電單車特別多，感應器要對這些突然衝出來的人或障礙物作出反應，當中定有延時滯後，所以網絡傳輸速度在開發智能道路上，作用上是首要看重的。有此公路經驗，之後才會陸續大範圍在其他城區實施。過往的科幻終成現實。