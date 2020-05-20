美鷹派最後一擊 開戰風險增？

正當中美關係持續惡化之際，中共權威評論人士屢次就中美戰爭發言，令人敏感神經更為緊繃。歷史經驗是，當經濟深度危機引發極端民族主義高漲時，戰爭的危險便急升。有論者指，目前美國情況恍如二戰前德國，須防歷史重演。實況為何值得跟進。

環時胡錫進倡增核武 保震懾力

4月初，曾傳聞美軍高層進入地下指揮所，加上政府召喚全球美國人回國，令人懷疑美國是否想借戰爭解決疫情困局。其實這些可能只是避疫反應。但近日中國人士論戰卻很可能反映中共高層正認真考慮戰爭議題，故不容忽視。發聲的如有前重慶市長黃奇帆反駁「中美必戰」論，退休將軍喬良雖主張武統台灣，卻指不能操之過急﹔而《環球時報》總編胡錫進則建議增加中國核武數目以保證其震懾力，防止美方低估中國核武實力而作出政策誤判。

無疑形勢發展令檢視「是否具備發生戰爭條件」成為必要。風險確已大增，原因是：

疫情加劇矛盾 文明衝突升溫

（一）中美「修昔底德鬥爭」在疫情下更趨尖銳

最根本的矛盾是如Bridgewater橋水基金創辦人Raymond Dalio所說，中國將主導疫後世界新秩序，和《外交》雜誌Campbell及Roshi文章所說的美國面臨「蘇彝士」時刻，將丟失世界領導地位，由中國取代。由「美國世代」（PAX Americana）轉向「中國世代」（Pax Sinica）是美國人尤其鷹派不能接受者。雖然《外交》雜誌調查全美國國際關係學者顯示，85%以上的認為外國不再視美國為廣受尊敬及可履行國際承諾的國家，但逾九成美國人仍認為美國領導世界比中國好，「一哥」心態根深柢固，難以改變。

（二）中美民意碰撞引致文明衝突升溫

借貿易戰及疫情煽起的美國反華浪潮日高。4月皮休調查顯示，對華有負面態度的美國人升至三分二至紀錄新高，正面的只有兩成多點。社會上歧視華人風氣日甚，令華人感到人身安全受威脅。精英界亦出現了如前美國駐華大使Max Baucus所說的，重演了麥卡錫及納粹德國時代的政治重壓，令理性者不敢為中國說話。特朗普還把美媒如CNN及VOA等說成唱好中國的中國傀儡、人民公敵。

與此同時，中國人民在索償、抹黑等西方指控下，也勾起了庚子賠款、八國聯軍的歷史舊恨，民族情緒上漲，令中西間敵意日烈。

美爛攤子 反華勢力冀「甩鍋」

（三）美國的攤子太爛

疫情很可能失控並持久，急凍下經濟收縮正直追上世紀大蕭條。行政體系備受衝擊：醫護人員、警隊、軍隊等有大批人受感染，白宮差點變成「疫宮」。民眾受害，低下層、弱勢社群苦況尤甚：五分一兒童無足夠食物。顯然美國已成了「失敗超級大國」（failed superpower），但這會令它變得更窮兇極惡及蠻不講理，成了「流氓超級大國」（rogue superpower）。正如蓬佩奧曾自白說：我們撒謊、欺詐……

（四）有足夠瘋狂的反華以及極端主義執政者

共和黨已商定以攻擊中國為競選綱領主調，力圖把疫情「甩鍋」中國。政府及特朗普早已不斷攻訐中國，且情況日益惡劣。至為關鍵者是這個執政集團慣於習非為是，顛倒黑白、反智反理，有叫人飲消毒劑的總統，有中途攔截盟友醫護用品的政府，還有甚麼事做不出來？特朗普已說出中斷與中國關係的話，極右反華旗手班農則指美國正與中共打信息戰、經濟戰。再進一步行動絕非意外。

因此，若反華勢力特別是特朗普及背後的極右鷹派到了絕望之時，絕對有可能孤注一擲，進行軍事冒險攻擊中國。特朗普的基本目標是借此扭轉選舉劣勢，甚或推遲選舉。鷹派的目標是作最後一擊，即使不勝也要造成攬炒。絕不讓中國接替美國領導世界。

開戰未必遙遠 險關還看今秋

最近據報美國國防部模擬中美西太2030年開戰，美軍大敗，更添美國及早攻打中國的緊迫性。也正因此會令冷戰不足打熱戰，常規不足打核戰。胡錫進的核戰警告，絕非憑空想像杞人憂天，而是極具前瞻性及危機感的預測，真正符合習近平提出「要有底綫思維」的觀點。

中美開戰未必是遙遠之事，第一個可令美國絕望的險關就在今年秋後，到時特朗普選舉難勝和美國國勢敗壞難改的新形勢將會更為明顯。美國執政勢力攻擊中國之高呼亦將獲人民積極回應，正如納粹德國整個民族都瘋了。今年末土木及冥王三星滙聚魔羯座，戰神火星移入白羊座，與中美的本宮星座形成十字形強力衝撞格局，形成凶象。到時世局如何演變，大戰如何開啟等都是必須探討的議題，詳情待下回分解。

▲ 正當中美關係持續惡化之際，權威評論人士屢次就中美戰爭發言，令人敏感神經更為緊繃。（法新社資料圖片）