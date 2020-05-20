4大錦囊 在家工作可保效率

有本港娛樂網站與業主解除租約，全面實行在家工作。美國科企在新冠肺炎疫情下亦陸續令遙距工作更普遍，但實施過程中仍面對不少挑戰。

Twitter允員工 「永遠」在家工作

該網站已與業主解除租約，全面遷出其在荃灣7,000平方呎的總部，更允許員工搬走總部任何傢俬，全面實行在家工作。據悉，公司去年已有遙距辦公計劃，惟當時並未有實行的迫切性，而疫情期間一直讓員工在家工作取得不俗成果，因此決定全面實行遙距工作。

此類措施已在美國出現，Twitter行政總裁Jack Dorsey上周宣布，將允許合適員工「永遠」在家工作。另一科企Square亦放話，容許員工在疫情結束後永遠在家上班，以提高生產力及創意。

據MarketPlace報道，三藩市灣區有約五分一的企業將仿效Twitter，允許員工在疫情結束後繼續在家上班。此舉不但有助公司節省租金，員工更可選擇住在房租較便宜的地區，例如軟件公司Zapier推出一項挽留人才措施，便是出錢鼓勵員工搬離灣區。有育有4名子女的員工稱搬到德州後，居住面積從1,400呎大增至3,000呎、租金卻便宜33%。

遙距工作安排或更有助公司發掘性格內向的人才。科企UserTesting行政總裁Andy MacMillan指，職場上約三分一人是內向者，因較少參與溝通而常被忽視，但綫上會議可令內向及外向者更平等，自己亦更常留意到平時不開口的員工發言。

「行山銀行」事件 恐令僱主失信心

本港近期的在家工作措施皆是受疫情所迫，但實施期間亦凸顯員工難被管理等弊端，「行山銀行」事件更或動搖僱主對遙距工作的信心。

港人家居環境較外國狹小，是否適宜辦公亦成問題。

脫離正常辦公環境並非對所有員工皆是福音，美國匿名職業社交平台Blind的調查顯示，52.9%的員工在家工作期間曾感到孤獨，56.4%曾感到焦慮。

針對此類難關，港企WeLab創辦人兼行政總裁龍沛智有4個貼士，令在家工作一樣可以保持效率，分別為營造工作環境及心態、與團隊成員作額外溝通以確保工作進度符合預期、善用科技及工作工具、以及制定每日要完成的工作清單。

遙距工作在疫情後，或會被更多企業接受，而港企無論是視其為短期措施、或長遠彈性安排，皆應汲取疫情期間累積的經驗。

▲ 在家工作於疫情過後，或會被更多企業接受，但實施過程中仍有不少挑戰。（資料圖片）