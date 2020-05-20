李鵬飛 不負如來不負卿！

前不久，好友李臻閒聊時言及，銅鑼灣怡東酒店果真在拆卸當中；那裏曾是筆者與各行各業友好聚腳之地，如今亦將人是物非。地庫的酒吧以狄更斯為名，炸魚薯條、印度香料滿是英倫風味。而一樓咖啡廳卻以印尼沙爹、海南雞飯馳名；說是咖啡廳卻多少有點「名不副實」，所聞名者，乃是從大吉嶺到錫蘭紅各種英式名茶。

人如其名 大開大合快人快語

吾輩固非戀殖，只是不必、實在也無法抹去那一個半世紀兼容並包、華英薈萃本土史。同理，得與酒店「齊名」者，也並非某家西餐廳；而是主理粵菜的「怡東軒」，閒時筆者與飛哥—李鵬飛常在該處品茗用膳。

從酒店到友人，穿梭古今中西之間，恍如香江縮影；深受英倫文化、包括政治文化洗禮，並不等於我們香港人，在中國現代化歷程當中，毫無角色。

直至暮年，飛哥始終人如其名——大開大合、快人快語的山東大漢性格，絲毫未改。在飛哥眾多舊雨新知當中，筆者與其結交不過十餘載，當屬小友。回首其時，區區自英返港之際，飛哥剛好淡出政壇，卻在電子媒體頗放異彩。原本在港大、中大做研究的筆者，亦因飛哥提攜，從評論員到主持、再走上監製之路。三十歲前後，乃筆者頓失方向感、自信心闕如的年月；而飛哥，正是當時予以無限鼓勵、深邃教誨的前輩之一。

黃金時代政治家 多元一體

在媒體工作之外，飛哥對中美關係、本地政策的灼見真知，更讓區區受益匪淺。與殖民時代其他受港督委任的兩局議員不同，作為眾多政策制定者、歷史關頭親歷者，李鵬飛更全面、亦更直接地表達其感受與見解。

十餘年前，當其政壇回憶集結成書之際，飛哥在相關專訪中點出：不同人物基於各自立場、抱持各式觀點，去審視、描述同一段歷史，方為常態。

各異的視角與體驗，所呈現出來的，並非相互矛盾的史實，而是更立體的史觀。

和飛哥相處，總能體會到香港黃金時代政治家的「多元一體」—如欲真切理解一個人、或者一件事，實在離不開立體地觀察、分析；所有扁平化、符號化、標籤化的認知，都遠遠脫離真相。

就例如，我們曾到一所江蘇會館用晚飯；偶遇江浙鄉親與之道家常，飛哥卻以上海話說：「我非上海人、實乃山東人，只是不會講山東話。」一個以香港為家的山東人，熟知英、美事，其孩提回憶和語言，卻來自老上海。

立體包容 不失原則與方向

然而，無論是多元、立體還是包容，並不等於失卻原則與方向。成長於1980、90年代的筆者，深受「民主回歸論」浸潤。從「八九六四」到《基本法》頒布，從冷戰結束到五星紅旗升起，對吾輩而言，當時的自由黨、民主黨和民建聯，雖則政經取態有異，卻悉數屬於廣義「民主回歸派」。

在殖民時代，即使步入政壇，飛哥一直以《身份證明書》﹙簡稱C.I.﹚進出香港；乃芸芸兩局首席議員當中，唯一未曾歸化英籍者。對自由市場的堅守、對民主政制的追求、對法治精神的尊重，從97前到97後，從來不與中國人身份、中國人認同相衝突。「民主回歸」本來就是兼具民權與民族意識的香港追求。

及後，在比例代表制下，飛哥失卻新東民選議席，即根據黨章辭去自由黨主席。這是對普選追求的堅持，也是拒絕因人廢事；承諾與原則，比起個人得失與權位，實在重要得多。其時去古未遠，那是一個從政人士和社會上下，都尚未如今天短視。

建制中特立獨行者 港人利益為本

事實上，無論在殖民時代還是回歸以後，作為建制中特立獨行者，飛哥以「港人利益為本」的批判精神，始終如一。

對李鵬飛而言，不管是彭定康無法執行與中方協商好的「直通車」安排；還是北京駐港機構，對本地政界、媒體指手劃腳—無一不衝擊着我城安定繁榮，亦違反了中、英雙方對港人的歷史承諾。

今天香港朝野，互相指摘為北京、西方所用；李鵬飛不奉中、英指示為圭臬的從政生涯，倍加讓人敬重、緬懷。斯人已矣，飛哥對香港、香港人的承擔，源於其自由意志與道德勇氣。

在帝國餘暉下，一名大陸出生的中國籍人士，仍然可以擔當中、英連結的樞紐。在親中力量逐步掌握香港管治機器的二千年前後，「前朝孤臣」投入民間，繼續為普選、法治、言論自由鼓與呼。這一切，並沒有誰迫誰，一切存乎一心，只在於個人選擇與堅持而已。李鵬飛，自始至終，毋負自由之名。

從司徒華到李鵬飛，民主派毋忘中國夢，建制派猶頌自由歌—我們懷念那個時代、我們繼承那種壯志。

▲ 無論在殖民時代還是回歸以後，作為建制中特立獨行者，飛哥以「港人利益為本」的批判精神，始終如一。（資料圖片）