恒指開綠燈 中概股迎北水更要緊 評．析．天下版 2020/05/20 分享： 恒指公司拍板為同股不同權及第二上市股份晉身藍籌開綠燈，阿里巴巴（09988）下次8月季檢染藍已近無懸念。相對恒指以低起步點納入中概科網股，爭取第二上市中概股加入北水投資範圍，對中概股來港的吸引力或更大 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 火熱新經股染藍 恒指轉身路仍長 2020/05/19 火熱新經股染藍 恒指轉身路仍長 交易講場 - 淡化GDP目標 財策成兩會焦點 2020/05/18 淡化GDP目標 財策成兩會焦點 交易講場 - 炒股不炒市 反證恒指須改革 2020/05/16 炒股不炒市 反證恒指須改革 交易講場 - 金融戰恐阻A股國際化 港股難脫身 2020/05/15 金融戰恐阻A股國際化 港股難脫身 交易講場 - 美交易所戰國時代 港交所又如何？ 2020/05/14 美交易所戰國時代 港交所又如何？ 經濟 人民幣 A股 股票 阿里巴巴 騰訊 新經濟 小米 中芯國際（00981） 集資 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入