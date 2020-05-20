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恒指開綠燈 中概股迎北水更要緊

評．析．天下版 2020/05/20

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恒指公司拍板為同股不同權及第二上市股份晉身藍籌開綠燈，阿里巴巴（09988）下次8月季檢染藍已近無懸念。相對恒指以低起步點納入中概科網股，爭取第二上市中概股加入北水投資範圍，對中概股來港的吸引力或更大

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撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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