港府谷基建穩就業 新思維迎挑戰

本港最新失業率急升至5.2%，經濟形勢嚴峻，市民搵工要先自我增值外，政府力推保就業計劃之餘，更應考慮推動大型基建工程，並以新思維積極推展智慧城市，創造更多就業機會，帶動經濟轉型，重建公眾對未來前景信心。

推動屯門填海 騰地建屋紓困

統計處公布2至4月份失業率為5.2%，較上期大增1個百分點，創逾10年新高，當中與消費及旅遊相關行業的失業率更由6.8%升至9%，餐飲業則由8.6%急升至12%。

失業率急升，固然與當局因應第二波疫情爆發而採取限聚令和停業令有關，令遊客已大減的零售消費業雪上加霜。即使港府在4月初公布第二輪防疫抗疫基金，破天荒提出代僱主為每名員工最多補貼9,000元薪金計劃，但有企業在計算後，覺得就算有津貼也未必捱得住，寧願結業裁員，推高失業率。

當前香港經濟衰退，失業率飈升，市民消費變得更審慎，企業投資意慾低迷，復甦難靠出口，而港府在提振經濟上須扮演更重要角色，尤其是透過財政政策來撑經濟，保就業計劃要盡快落實，讓錢快點到手，企業才願意撑下去，不裁員。

但這並不足夠，港府短期要盡快推動屯門龍鼓灘填海工程和收回棕地項目，既可增加就業機會，亦可改善民生和環境。龍鼓灘填海阻力相對較小，一來屯門至赤鱲角連接路工程年底將竣工，未來交通發展潛力大，二來填海可增加逾200公頃工業用地，用來安置新界棕地工業營運者，以便騰出土地來建公營房屋，緩解市民住屋需要。

港府同時也要推動其他大型基建工程上馬，除可創造更多職位，也可避免大型基建陸續竣工可能出現工程真空期。當局有必要盡早規劃新基建，例如加快港鐵東涌綫延綫、屯門南延綫、南港島綫西段，以及其他大型公路的興建。

失業進修增值 學職場新技能

港府致力推動智慧城市發展，但疫下卻暴露了科技鴻溝，低收入家庭因欠缺無限上網裝備，孩子無法有效進行網上學習，亦加劇貧富懸殊問題。南韓首爾市政府為發展物聯網和智慧城市，2016年開始斥資在全市鋪建WiFi，供市民和遊客免費使用。港府要發展智慧城市，須改變思維，不能再將互聯網或5G當成商品，而應當成生活必需品，考慮自行興建再免費供市民使用，在新基建上扮演更重要角色，既可創造職位，亦可推動經濟轉型，提升城市競爭力。

在當前惡劣經濟環境下，市民不能完全單靠政府，也應透過進修來自我增值，假如失業，可報讀僱員再培訓局一些與就業掛鈎的課程，既可獲得津貼，亦可透過學習新技能重回職場。

市民要自強不息，港府亦須以新思維面對這次百年不遇危機，善用儲備發展基建，推動改變來迎接疫後新挑戰。

責任編輯：賴偉雄