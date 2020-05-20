「羥氯喹」抗瘧疾 可致心率不正

羥氯喹（hydroxychloroquine）是預防和治療瘧疾藥物。瘧疾是由蚊傳播的寄生蟲傳染病，常見於熱帶地區。

然而，至今未有證據顯示，羥氯喹能對抗新冠病毒。美國食品及藥物監督管理局（FDA）、國家

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