  • 28°C
香港時間 : 2020520日 (三) 03:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

「羥氯喹」抗瘧疾 可致心率不正

國際版 2020/05/20

分享：

羥氯喹（hydroxychloroquine）是預防和治療瘧疾藥物。瘧疾是由蚊傳播的寄生蟲傳染病，常見於熱帶地區。

然而，至今未有證據顯示，羥氯喹能對抗新冠病毒。美國食品及藥物監督管理局（FDA）、國家

...

欄名 : 知識庫

相關文章

特食瘧疾藥防疫 副作用多惹非議
今日
特食瘧疾藥防疫 副作用多惹非議
印度病例1周增28% 突破10萬宗
今日
印度病例1周增28% 突破10萬宗
法德倡歐盟發債 籌4.2萬億振經濟
今日
法德倡歐盟發債 籌4.2萬億振經濟

最新專欄文章 更多

美死亡數字居首 皆因健康差？
2020/05/19
美死亡數字居首 皆因健康差？
兒童異常炎症增 與新冠有關？
2020/05/18
兒童異常炎症增 與新冠有關？
武漢10天測1100萬人 為何難度高？
2020/05/14
武漢10天測1100萬人 為何難度高？
往返英法人士 為何豁免隔離？
2020/05/12
往返英法人士 為何豁免隔離？
特勤局是甚麼機構？
2020/05/11
特勤局是甚麼機構？
新冠肺炎 治療 瘧疾

上一篇文章

印度病例1周增28% 突破10萬宗

下一篇文章

法德倡歐盟發債 籌4.2萬億振經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

港府谷基建穩就業 新思維迎挑戰
港府谷基建穩就業 新思維迎挑戰
專家樓論 - 港人首置上車盤 仲要等幾年！
港人首置上車盤 仲要等幾年！