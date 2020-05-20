「羥氯喹」抗瘧疾 可致心率不正 國際版 2020/05/20 分享： 羥氯喹（hydroxychloroquine）是預防和治療瘧疾藥物。瘧疾是由蚊傳播的寄生蟲傳染病，常見於熱帶地區。 然而，至今未有證據顯示，羥氯喹能對抗新冠病毒。美國食品及藥物監督管理局（FDA）、國家 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 特食瘧疾藥防疫 副作用多惹非議 今日 特食瘧疾藥防疫 副作用多惹非議 印度病例1周增28% 突破10萬宗 今日 印度病例1周增28% 突破10萬宗 法德倡歐盟發債 籌4.2萬億振經濟 今日 法德倡歐盟發債 籌4.2萬億振經濟 最新專欄文章 更多 美死亡數字居首 皆因健康差？ 2020/05/19 美死亡數字居首 皆因健康差？ 兒童異常炎症增 與新冠有關？ 2020/05/18 兒童異常炎症增 與新冠有關？ 武漢10天測1100萬人 為何難度高？ 2020/05/14 武漢10天測1100萬人 為何難度高？ 往返英法人士 為何豁免隔離？ 2020/05/12 往返英法人士 為何豁免隔離？ 特勤局是甚麼機構？ 2020/05/11 特勤局是甚麼機構？ 新冠肺炎 治療 瘧疾 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入