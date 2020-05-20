7仔預購站揀啱Récolte煮食用具 全綫分店取貨

黛安同唔少朋友都鍾意上網買嘢，因為網購唔使出街同人逼，選擇多仲可以慢慢揀。聽公關姊妹講，7-Eleven推出嘅全新7仔預購站就有好多筍貨，只要喺7-Eleven Hong Kong facebook或瀏覽預購站，就可以睇到嗰期最新嘅好物推介，由今日起至下星期二（26日）就可以預購喇！

疫情下留家煮食成潮流，聽講今期7仔預購站入面就有唔少煮食好工具推介，好似Récolte全新氣炸鍋，雖然體積小巧但就有2.4L特大容量，香港細小嘅蝸居家庭就最啱用！而且一鍋可以整到唔同菜式，只要睇埋佢隨機附送嘅日本專業料理師28道精緻食譜，在家即秒變廚神。除咗氣炸鍋，仲有Récolte格仔三文治機及多用途電熱鍋，想輕鬆整份三文治做早餐，又或者用電熱鍋整大餐都無難度。

疫情下要勤洗手，所以今期亦有以迪士尼反斗奇兵人氣角色做設計嘅自動洗手液機，自動感應式設計出泡，方便又衞生，小朋友實鍾意。如果想知道更多全新7仔預購站嘅資訊，可以去7-Eleven Hong Kong facebook睇下，當見到有啱心水嘅筍貨，只要領取電子付款條碼去任何一間7-Eleven畀錢，再喺指定日期，憑付款收據到店舖取貨就得，簡單又方便。

預購流程4部曲

1.入7仔預購站︰www.7-eleven.com.hk/zh/preorder

2.按「領取產品條碼」及儲存圖像

3.去7-Eleven出示「產品條碼」及付款

4.於換領日期，憑收據到同一店舖領取貨品，保留收據作保養用途

本文轉載自《晴報》

▲ 咁多筍貨，大家記得快啲去預購啦。

▲ Récolte格仔三文治機