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人算不如天算

行政人員版 04:00 2020/05/20

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去年上半年，即使有中美貿易談判的困擾，但廣告市道仍然相當好，當時的社會氣氛仍不錯，人們仍然比較理性，沒有很多人關注政治議題。誰料到反修例風波會在去年下半年發展成波瀾壯闊的社會運動；更沒有料到的是，今年竟出現新冠肺炎疫情，可說是雪上加霜。

我常說人算不如天算，企業經營很難作長遠的計劃，甚至短期的計劃也存在很多變數。如果因為短期市況樂觀而大事擴充，遇上突然出現的「黑天鵝」，便未必能安然渡過。事實上，我們集團也因應去年初的市況，實行了一些擴充計劃，過去一年入股了3家公司，也開了兩家新公司，但因為我一向做法保守，保留了足夠的現金儲備，所以即使這波逆境遠超乎想像，我們的財政仍相當穩健。

過去這一年發生的事情，讓我更體會到，經營企業不是甚麼鴻圖偉略而是見步行步，不必做甚麼長遠計劃，反而風險管理更重要，要居安思危，檢視業務上的風險因素，早作準備並擬定對策。

廣告公司的業務比較簡單，我們面對的主要是市場經濟風險、過分依賴某個客戶的風險、信貸風險和現金流等等，我們要有相應的風險管理措施，而保持健康的現金流可能是最重要的因素，這會減輕各方面的風險壓力。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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