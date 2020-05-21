小伙子身高五呎，一臉稚氣，偏偏穿上白袍帶着聽筒氣定神閒老成地說：「我是你的醫生，你哪裏不舒服？」

若在急症室遇上這小醫生，你會有何反應？若他叫你脫衣服作身體檢查，你又會否樂意？

十三歲小記者出現在社運示威現場，有區議員竟說年齡不應阻誤這孩子當記者的自由，醫生不禁要想一想：記者是否專業工作？若是專業又是否需要專業訓練，才能合乎專業資格？若要專業訓練，這小學剛畢業的小童能否勝任？

全球最年輕醫生，是美國的Dr. Krishna Ambati，他十三歲進入紐約大學醫學院，十七歲畢業成為醫生，最終入哈佛醫學院接受專業訓練成眼科醫生。幸好他身高六呎，病人遇上他也不會覺得「不夠秤」。

年齡不是問題，只要當事人能在小小年紀完成訓練，取得專業資格便可。醫生絕對相信記者是專業工作，他們是社會的耳目喉舌，需要有洞察力和分析力，客觀觀察事實後再以持平公正寫出真相，這是社會對專業記者的期望，就如病人對專業醫生有一定期望。

十三歲小孩能否達到這專業水平？有可能。但絕不能單靠一件印上記者字樣的黃色反光背心或一張由媒體發出的記者證便能證明專業資格。

要專業便要拿出專業資格來。