一場新冠肺炎病毒疫症，改變了我們生活、社交，甚至習慣。有人說：「我們回不了過去。」這個當然，但不用太悲情，回不了就回不了，反正已成事實及過去，人放眼向前看會有更多可能性。一件事總有兩面，視乎我們選擇哪個角度去切入。

這幾個月可說是反轉了我幾十年的日常，例如：以前聘請的鐘點清潔工，疫情下暫停了。於是每朝一大早，我就開始吸塵、打掃、用消毒劑拖地、抹家具等，朝朝都為家居深層清潔。第一次推開的傢俬和擺設，一看，嘩！封了一堆塵！當然明白清潔鐘點大多只清潔外邊看得到的地方，於是扚起心肝好好接管自己家居清潔，甚至研究如何最有效地徹底清潔床隙的藏塵。現在，我打掃的效果可說比以前的鐘點工乾淨得多，亦因為自己一手一腳打理家頭細務，學習了如何有效率地在每朝九點半前做好清潔。

以往習慣到付費健身室做運動，一周三丶四次，疫症爆發後，當然要暫停。於是，把家裏塵封的運動、瑜伽DVD統統找出來跟着做；同時亦發現，現在YouTube有很多不同種類的網上教學，未必一定要到健身室才能做運動。漸漸地，我愛上在家做運動，省下不少往返時間。

以上只是這幾個月來，我於日常生活的開心改變二例而已，但它們已變成我的美好新習慣。有人曾說：要改掉一個人的習慣，需要二十一日，其實這個只是一個美好迷思而已。倫敦大學學院健康心理學系的Dr. Phillippa Lally的研究指出，一個新習慣的形成，需要連續六十六天。若要鞏固或強化一個新習慣，可能更加要用上二百五十四日。

想不到這幾個月，客觀情況要被迫留在家，卻令我不知不覺地養成了更充實的生活習慣。凡事都可選擇開心、正面看事情，既然回不了過去，那就向前走，藉此時在日常生活當中發掘一些新趣味，突破一些舊有的習慣吧！