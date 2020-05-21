英航空姐直擊 航班服務新常態 行政人員版 2020/05/21 分享： 自從新冠肺炎疫情爆發，嚴重衝擊全球民航業，多間航空公司為配合疫情都停飛停航。不過事實上，現時仍有一群冒着生命危險的機艙服務員，在疫情下默默工作。 近日英國旅遊網站The Points Guy發布了一篇文 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 英食品商聘試食員 每半年出席1次會議 2020/05/20 英食品商聘試食員 每半年出席1次會議 疫市衍生新行業 體溫探測員需求增 2020/05/19 疫市衍生新行業 體溫探測員需求增 貝索斯快膺萬億富豪？ 網民揶揄「吸血首富」 2020/05/18 貝索斯快膺萬億富豪？ 網民揶揄「吸血首富」 台北設計公司請人 工作包括「玩貓」 2020/05/15 台北設計公司請人 工作包括「玩貓」 Twitter永續在家工作 疫情過後 允僱員選擇 2020/05/14 Twitter永續在家工作 疫情過後 允僱員選擇 商業 英國航空 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 香港 肺炎 英國 口罩 服務 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入