英航空姐直擊 航班服務新常態

自從新冠肺炎疫情爆發，嚴重衝擊全球民航業，多間航空公司為配合疫情都停飛停航。不過事實上，現時仍有一群冒着生命危險的機艙服務員，在疫情下默默工作。

近日英國旅遊網站The Points Guy發布了一篇文

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