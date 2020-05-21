川崎症罕見兒童病 可致命 國際版 2020/05/21 分享： 歐美出現多宗確診兒童出現川崎症（Kawasaki disease），是罕見兒童疾病，以1967年提報此病的日本小兒科醫師川崎富作命名。 川崎症病因至今不明，病徵包括全身血管發炎、淋巴紅腫、手腳出疹等。徵 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 美逾157萬確診居首 特：因檢測多是榮譽 今日 美逾157萬確診居首 特：因檢測多是榮譽 Moderna新冠疫苗「喜訊」 疑點重重 今日 Moderna新冠疫苗「喜訊」 疑點重重 巴西單日1130人死新高 美竟未封關 今日 巴西單日1130人死新高 美竟未封關 併發川崎症 英1500小學拒復課 今日 併發川崎症 英1500小學拒復課 最新專欄文章 更多 「羥氯喹」抗瘧疾 可致心率不正 2020/05/20 「羥氯喹」抗瘧疾 可致心率不正 美死亡數字居首 皆因健康差？ 2020/05/19 美死亡數字居首 皆因健康差？ 兒童異常炎症增 與新冠有關？ 2020/05/18 兒童異常炎症增 與新冠有關？ 武漢10天測1100萬人 為何難度高？ 2020/05/14 武漢10天測1100萬人 為何難度高？ 往返英法人士 為何豁免隔離？ 2020/05/12 往返英法人士 為何豁免隔離？ 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 日本 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入