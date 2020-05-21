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川崎症罕見兒童病 可致命

國際版 2020/05/21

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歐美出現多宗確診兒童出現川崎症（Kawasaki disease），是罕見兒童疾病，以1967年提報此病的日本小兒科醫師川崎富作命名。

川崎症病因至今不明，病徵包括全身血管發炎、淋巴紅腫、手腳出疹等。徵

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欄名 : 知識庫

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