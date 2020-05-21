美頻打台灣牌 華應拉攏日韓破圍堵

美國打破常規，對台灣領導人就職發賀電，挑釁中國。美國總統特朗普為爭取連任，力求去中國化，未來半年勢將頻打台灣牌，令中美和兩岸關係愈趨緊張。中方務必沉着應對，避免作出過激反應，以免適得其反，一方面要打好宣傳硬仗，另方面盡力拉攏日韓，破解美國圍堵。

美台愈走愈近 中國須沉着應對

蔡英文昨就職連任前夕，美國國務卿蓬佩奧發賀電，一反過往華府只在台灣領導人當選時祝賀的慣例，挑戰北京的底綫。中方狠批蓬佩奧干涉內政，警告將採取應對措施，後果由美方承擔。

蓬佩奧只是全力配合特朗普的去中國化政策。特朗普2016年當選後不久就打破常規，先和蔡英文通話，之後幾年通過台灣旅行法、台北法案，提升美台官方交流，最近又聲援台灣以觀察員身份參與世衞大會，挺台行動不斷升級。

特朗普頻打台灣牌，因這是牽制中國崛起的一張好牌，一來蔡繼續奉行去中國化路綫，與特可謂同路人，而且台灣亦願意配合爭取更大的生存空間；二來，特朗普要扭轉抗疫不力的不利選情，不斷對華追責，再打台灣牌，可激起反華的選民支持。

蔡英文在台多執政4年是既定事實，一旦特朗普11月成功連任，相信未來4年會更多祭出台灣牌，意味美台愈走愈近，觸碰中國底綫的機會愈頻繁，如何作出有效反制，令北京陷於兩難局面。

若中方繼續以舊思維應對，純粹派軍機和軍艦靠近台海飛行和游弋施壓，可能激化衝突，亦讓美台渲染中方對台動武的威脅，迫使西方不得不發聲。這只會正中美國下懷，損害中國和平崛起的形象。當前中國經濟下行，當務之急是穩經濟，美國趁機挑戰北京的一中原則，目的是拖慢中國復甦步伐。

華打好宣傳戰 扭轉西方人觀感

中方宜採取新思維應對。首先須打好宣傳戰，尤其美國擅用語言「偽術」，知道如何用文字潛移默化民眾。例如中國搞方艙醫院抗疫，美國卻說成是集中營；中國調整確診人數，美方說成隱瞞真相。特朗普上台後煽動民粹排外主義，令美國人反華情緒高漲。據皮尤民調顯示，對中國態度負面的美國人由2017年的47%增至今年66%，而對華持正面觀感的則由44%跌至26%。因此中方要摸索、探討全新的宣傳操作，扭轉不利形勢，爭取部分西方人支持。

此外，中方亦要善用疫情對日韓經濟衝擊，亟需中國市場，而兩國本身因要設法提振經濟而無暇參與美國對華圍堵，盡量用經濟誘因拉攏他們。中日韓經濟佔全球GDP近25%，只要三國攜手合作，有助疫後經濟快速反彈，亦令日韓不願得失中國而過分靠攏美國。日韓一直被美國勢力粗暴操控，當地人民已深表不滿，中國如何反打日韓牌牽制美國，是重要的策略行動，雖非易事，但非不可能，中央領導層，應盡快作出準備及推動。

美國未來肯定續打台灣牌來制衡中國，中方須沉着應對，既不能示弱，又不會令事態失控，將是極大挑戰。

責任編輯：陳楚源