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陌生國度

副刊版 2020/05/22

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背着黃色旅行袋在啟德機場跟家人道別，正逢大暑，舊機場冷氣不足，未知臉上是汗水還是淚水。惟道別後，頭也不回便走進禁區，心知道這條路只可向前走，那年是十六歲。

在狹窄的機艙裏折騰近二十小時（當年並沒有直航機），全程只得兩套電影在公眾銀幕循環播放（當然沒有個人電視），十六歲的腦袋不停地轉，為未來在陌生國度獨自生活而感到興奮，同時也為無數的未知而感到憂慮，由短期將會遇上甚麼同學，到長期將會選甚麼科、做甚麼職業，都亂想一番，簡單形容那刻心境—迷惘。

安坐家中梳化，輕按iPhone上Spotify綠色圖標，Devialet揚聲器便播出優美的七十年代歌曲，這裏冷氣充足環境舒服，但心境卻不及環境，自新冠肺炎疫情來襲後，已與機場絕緣，回港二十多年來，第一次留港超過三個月，盼望回到正常日子的同時，也慶幸有空餘時間在家，今年是六十歲。

六十歲的腦袋仍不停地轉，想走的路已走過，為家人、港人和世人也算有點兒貢獻，見過世界、碰過生死，哭過笑過苦過樂過，明天若要終結此生，也無愧地謝幕，但為何今天心境跟十六歲時身處機艙裏的心境這麼相似？疫情已改變世界、示威運動已改變香港，就如當年走向陌生國度一般，我們將走進另一個陌生國度，無數的未知將帶來無限的憂慮，簡單形容現時的心境—迷惘。

迷惘絕非少年人的專利，陌生是迷惘因由。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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