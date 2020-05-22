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Multitasking 養生法

副刊版 2020/05/22

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現代人時間寶貴，經常multitasking（同時兼顧多件事情）。人到中年，要保養身體，但若要專門坐定定花時間去養生的話，相信對很多香港人來說，是件很奢侈的事。但其實養生也可以用上multitasking模式，那就對生活忙碌的香港人來說，比較可行。

近月，發現一個養生小秘方，就是按揉小腿肚，我試了，頗有效，在此跟大家分享。

中醫朋友告知，人的小腿肚很重要，如同「第二顆心臟」，它承接由心臟輸出的血液，並輔助血液中抵抗地心吸力，把血液泵回心臟，因為靜脈具有防止血液倒流的閥門，當我們由後腳踭一直沿着小腿肚中綫，往上按揉到委中穴（位於膝蓋後面膕窩正中橫紋兩筋間凹陷處，屬足太陽膀胱經）時，那就能開啟閥門，將滯留於腳部的血液送回心臟。因此，按揉小腿肚可以改善血液循環。

這個養生妙法的好處，就是可以multitasking進行，例如：看電視、閒坐，甚至洗澡時按揉。

我每日都替雙腿從下而上由後腳踭一直沿着小腿肚，按到委中穴來回十次。按了一段日子後，有天跟友人相聚，他們驚呼：「為甚麼小腿瘦了？」那是一個開心bonus，我相信是因為改善了腳部的血液循環所致。

又，原來小腿肚的溫度和軟硬度可以顯示出一個人的血液循環狀況。大家可摸摸自己的小腿肚，若是冰冷僵硬，那代表容易手腳冰冷，或易患婦女疾病；若是冰冷柔軟但缺乏彈性的，則顯示腎氣較弱。身體愈健康，小腿肚應愈溫暖愈有彈性。若現在未達此狀態，堅持每日按揉，必能逐漸改善。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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