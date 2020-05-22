屏山文物徑不算有太多食肆選擇，不過乘搭巴士約20分鐘車程，就可到以海鮮著名的流浮山。在此除了可大擦海鮮餐，更能買些便宜的海產乾貨如蝦乾、鹹魚、魷魚乾等，其中必買的當然是金蠔。

每到新年桌上必有的金蠔，其

...