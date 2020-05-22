屏山古迹遊 訪600年古塔 嘗肥美金蠔

港人總愛出國探秘，其實本地就有不少百年古迹，在屏山文物徑有逾600年歷史、現存唯一的古塔聚星樓，保佑莘莘學子學業進步。此文物徑輕鬆易走，一家大小來個半天古迹遊也不錯。

屏山文物徑位於元朗，是全港首條官方

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