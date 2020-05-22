屏山古迹遊 訪600年古塔 嘗肥美金蠔 副刊版 2020/05/22 分享： 港人總愛出國探秘，其實本地就有不少百年古迹，在屏山文物徑有逾600年歷史、現存唯一的古塔聚星樓，保佑莘莘學子學業進步。此文物徑輕鬆易走，一家大小來個半天古迹遊也不錯。 屏山文物徑位於元朗，是全港首條官方 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 流浮山擦海鮮歎金蠔 今日 流浮山擦海鮮歎金蠔 最新專欄文章 更多 流浮山擦海鮮歎金蠔 今日 流浮山擦海鮮歎金蠔 長洲抖氣文青遊 攀小長城觀奇石陣 2020/05/16 長洲抖氣文青遊 攀小長城觀奇石陣 Waka Artisans 陶藝小清新店 2020/05/16 Waka Artisans 陶藝小清新店 時代廣場《The Secret Garden》 花園迷宮320朵發光花燈打卡 2020/05/14 時代廣場《The Secret Garden》 花園迷宮320朵發光花燈打卡 尋訪港產「安藤忠雄Feel」建築 鑽石山火葬場 生死頓悟 2020/05/09 尋訪港產「安藤忠雄Feel」建築 鑽石山火葬場 生死頓悟 香港 交通 港鐵 元朗 限聚令 港鐵 天水圍 巴士 海鮮 導遊 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入