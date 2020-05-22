  • 29°C
香港時間 : 2020522日 (五) 03:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

屏山古迹遊 訪600年古塔 嘗肥美金蠔

副刊版 2020/05/22

分享：

港人總愛出國探秘，其實本地就有不少百年古迹，在屏山文物徑有逾600年歷史、現存唯一的古塔聚星樓，保佑莘莘學子學業進步。此文物徑輕鬆易走，一家大小來個半天古迹遊也不錯。

屏山文物徑位於元朗，是全港首條官方

...

欄名 : 本地遊

相關文章

流浮山擦海鮮歎金蠔
今日
流浮山擦海鮮歎金蠔

最新專欄文章 更多

流浮山擦海鮮歎金蠔
今日
流浮山擦海鮮歎金蠔
長洲抖氣文青遊 攀小長城觀奇石陣
2020/05/16
長洲抖氣文青遊 攀小長城觀奇石陣
Waka Artisans 陶藝小清新店
2020/05/16
Waka Artisans 陶藝小清新店
時代廣場《The Secret Garden》 花園迷宮320朵發光花燈打卡
2020/05/14
時代廣場《The Secret Garden》 花園迷宮320朵發光花燈打卡
尋訪港產「安藤忠雄Feel」建築 鑽石山火葬場 生死頓悟
2020/05/09
尋訪港產「安藤忠雄Feel」建築 鑽石山火葬場 生死頓悟
香港 交通 港鐵 元朗 限聚令 港鐵 天水圍 巴士 海鮮 導遊

上一篇文章

可能是世上最佳MPV Lexus LM350

下一篇文章

流浮山擦海鮮歎金蠔
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

中美金融戰升溫 港有危有機須穩監管
中美金融戰升溫 港有危有機須穩監管
專家樓論 - 地皮滯銷 庫房閉翳
地皮滯銷 庫房閉翳