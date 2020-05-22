保孩子私隱 發相「呃Like」要三思

荷蘭一位媽媽大義滅親將母親告上法庭，只因擔憂外婆瘋狂晒外孫照片，侵犯兒童私隱。然而，公布過多兒童的個人資料，對其日後人生有多種不良影響，長輩「晒」相前實應三思。

「數碼誕生」 平均年齡僅半歲

外媒報道，荷蘭一名外婆與女兒及外孫同住，外婆常替外孫拍可愛照片放上社媒如Facebook及Pinterest「呃Like」，惟引起女兒不滿，擔心孩子私隱被侵犯，屢勸無果下惟有告上法庭。外婆在庭上求情稱會尊重外孫私隱，只求在fb留下一張照片，但法官認為外婆未經孩子母親同意，擅自發布孩子照片，有違私隱法，勒令在10天內刪掉，否則面臨最高罰款1,000歐元。

此類刑罰也有見於其他國家，例如法國私隱法例下，家長未經孩子同意便公布他們生活私隱細節，可面臨1年監禁及罰款45,000歐元。德國在2015年亦有警局在fb發文，呼籲家長停止在社媒上「晒娃」，強調互聯網不會「忘記」任何東西，一時心血來潮上載的尷尬照片，將伴隨孩子一生，可令他們更容易被欺凌。

社媒上炫耀是人之常情，有孩子的人「晒娃」亦不難理解。據互聯網保安公司AVG在2010年公布的一項調查，全球81%的兒童在2歲前已有個人照片被上載至互聯網，「數碼誕生」（digital birth，即首次有個人照片被放上網）的平均年齡是6個月大。

易遭起底 身份被盜用詐騙

隨意發放孩子的照片，還有一個風險，就是容易被起底，身份被盜用。親子應用程式Jellies表示，時下有所謂數碼綁架（digital kidnapping），即人們取得社媒上的兒童照片及個人資料，宣稱是自己的孩子；亦有所謂嬰兒角色扮演（baby role-playing）的網絡次文化，將盜竊的嬰孩照放上網，甚至假扮孩子在網上留言。

英國巴克萊銀行更在前年警告，家長胡亂分享孩子照片及個人資料令網絡詐騙問題加劇，指姓名、生日、住址、寵物姓名等資料皆可被不法分子用於假冒身份或入侵帳戶，估計在2030年將帶來多達6.7億英鎊的損失。

港人或對早年風靡兩岸的fb專頁「亞歷山大Alexandre」有一定印象，網民曾因擔憂作為主角的混血男童被母親當「搖錢樹」，遂發起檢舉。本港人氣親子博客Yennie則在2014年已停用fb專頁，不再分享3個女兒的生活照，只為保護她們私隱。

網上世界充滿陷阱，讓孩子學會保護好個人資料，還需家長以身作則。本港個人資料私隱專員公署的家長秘笈中，便呼籲家長尊重孩子，不要在未經他們同意下公開個人生活片段及相片。「晒娃」之心，為人父母者皆有之，但為孩子未來着想宜先停一停，想一想。

▲ 家長為保護孩子私隱，不宜亂將相片放上網，以免遭起底或身份被盜用。（資料圖片）