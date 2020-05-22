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美發金融戰第二炮 最壞中概股全退市

評．析．天下版 2020/05/22

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美國參議院通過一項《外國公司問責法案》，如果在美國上市的外國公司，連續3年無遵守美國上市公司會計監督委員會的審計，這些公司將被禁止在美上市。法案雖然無指明是針對中國公司，但議員已聲言就是要加強限制中概

...

撰文 : 高青

欄名 : 國情知聞

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