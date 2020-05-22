美發金融戰第二炮 最壞中概股全退市 評．析．天下版 2020/05/22 分享： 美國參議院通過一項《外國公司問責法案》，如果在美國上市的外國公司，連續3年無遵守美國上市公司會計監督委員會的審計，這些公司將被禁止在美上市。法案雖然無指明是針對中國公司，但議員已聲言就是要加強限制中概 ... 撰文 : 高青 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 更多 國情知聞 - 美點燃台海導火綫 未來四年風險高 2020/05/21 美點燃台海導火綫 未來四年風險高 國情知聞 - 失業威脅穩定 兩會力保就業 2020/05/20 失業威脅穩定 兩會力保就業 國情知聞 - 「報復性消費」落空 兩會促擴內需 2020/05/19 「報復性消費」落空 兩會促擴內需 國情知聞 - 兩會終召開 有何「初心」與「新意」？ 2020/05/18 兩會終召開 有何「初心」與「新意」？ 國情知聞 - 財赤貨幣化之爭 待兩會落錘定音 2020/05/16 財赤貨幣化之爭 待兩會落錘定音 特朗普 金融 白宮 美國參議院 退休金 會計 安永 審計 除牌 美國上市公司 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入