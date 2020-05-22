崖邊的海洋公園 香港旅業縮影

作為旅發局向全球遊客推薦的香港「十大景點」之一，海洋公園的去與留，熱爆全城。各方皆持理據，贊成者大多不捨那一份屬於香港人的「集體回憶」；反對者則擔心先例一開，從此跌入無底深潭。但是，如果我們跳出來看，海洋公園的輝煌與困境，難道不是香港旅遊業今日現狀的縮影？

筆者認為，當前香港旅遊業正面對三重挑戰。

港旅業3挑戰 「氣泡旅遊」突圍？

第一重是全球新冠肺炎疫情。疫情蔓延，各國遊客無不望而卻步，全球旅業就此陷入停頓。疫情之後又如何？無論是官方的分析還是業界自己的研判，都充滿着濃濃的寒意。即使樂觀估計，旅客最快也要第四季起開始外遊，而以往的旅遊方式必定隨之改變，周邊短途旅程可能大行其道。也有很多專家預測，這場疫情很可能會捲土重來，甚至長期與人類共存，那麼全球旅遊業的生態必然會被改變。最近一段時間，媒體熱議的「氣泡旅遊（travel bubble）」（即一些疫情相對緩和的國家聯手結集成「氣泡」，互相開放旅遊，「氣泡」以外的人入境時則須檢疫隔離）就是業界面對新環境的突圍之舉。我相信，疫情常態化也將會迫使業界不得不創新求存。這是業界之危，而危中同樣暗含生機、商機。

周邊競爭激烈 港如逆水行舟

第二重挑戰是周邊激烈的競爭格局。以海洋公園為例，此次被人詬病的「過山車」等「高科技刺激遊樂設施」，即面對着同城迪士尼樂園和鄰近的廣東長隆度假區競爭；而海洋館等傳統遊覽項目，顯然也落後於隔海相望的珠海長隆度假區。長隆海洋王國每年有過千萬人次入場，已是全球最多人去的十大主題樂園之一，且仍然不斷推出多種吸引遊客的舉措，如長隆海洋科學樂園集珍稀海洋生物展覽、環保科普保育、大型演藝節目和互動遊樂設施四大綜合性功能於一體，是目前全球最大規模的室內海洋科普主題樂園。

類似長隆這樣主題樂園，在香港周邊並非孤立的個案。事實上周邊地區無不銳意推動旅遊業發展，加強基建，不斷創新，熱情吸引海內外遊客。香港正如逆流行舟，不進則退。以疫情爆發前的農曆新年為例，內地遊客出遊的短程熱門目的地是芭堤雅、曼谷、東京、大阪及芽莊，長程則為羅馬、巴黎、威尼斯等地，昔日大熱的香港早已跌出熱門榜。

社會事件影響 顛覆好客形象

第三重挑戰是香港自身的社會事件。從口口相傳的「東方之珠」到頻現報端的「暴力之都」，短短半年時間，香港的好客形象已被顛覆。有研究認為，旅遊消費者的心理變化一般會經過認知、情感和意志三個階段。香港的社會事件會令內地遊客的心理過程發生如下變化：先產生負面的認知——有人捱打捱罵，接着催生消極的情感——擔驚受怕，最終意志決定行為——離開或再也不來。在未來的日子裏，一旦社會事件重新升溫，內地遊客又怎會重返香港呢？

疫情改變世界的整個面貌，傳統的旅遊模式正在經歷劇變。周邊地區的旅遊同業不斷創新，各種挑戰來勢兇猛，而香港卻自困於內，街頭又開始躁動不安，着實令人心焦。今時今日，在懸崖邊緣惴惴不安的，不僅僅是海洋公園，而是整個香港旅遊業。

4大支柱產業之一 關乎港未來

旅遊業是香港四大經濟支柱產業之一，對GDP的直接貢獻大約在百分之五左右，但是，它對其他行業有明顯的直接和間接帶動作用，不僅僅是我們所熟知的酒店、旅行社、餐飲、交通等等，還包括物流、廣告、傳媒等等。更重要的是，旅遊業能夠創造大量的就業機會，是就業人口的蓄水池。世界旅遊組織研究報告指出，旅遊業每增加一個從業人員，相關行業就增加五個就業機會。

因此，香港旅遊業的問題，不僅僅是海洋公園去與留的問題，也不僅僅是二十多萬從業人員的生計問題。它關乎你我身邊人的生計，更關乎整個城市的未來。

香港旅遊，未來何去何從？如何重振競爭力？如何重樹好客之道？如何創新發展？這值得每個香港人深思，值得展開一場大辯論。

在中國人的傳統智慧中，危與機從來是相輔相成的。香港又能否浴火重生？

▲ 作為旅發局向全球遊客推薦的香港「十大景點」之一，海洋公園的去與留，熱爆全城。（資料圖片）