美3大車廠 復工進度如何？

福特在美車廠剛復工，其中兩間便迅速有員工確診，迫使再次停工。自疫情爆發後，美國已有至少51間車廠需關閉。

車廠周一起陸續復工，福特、通用汽車及快意佳士拿訂立一系列防疫措施，包括為員工量度體溫、要求員工每

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