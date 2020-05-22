美3大車廠 復工進度如何？ 國際版 2020/05/22 分享： 福特在美車廠剛復工，其中兩間便迅速有員工確診，迫使再次停工。自疫情爆發後，美國已有至少51間車廠需關閉。 車廠周一起陸續復工，福特、通用汽車及快意佳士拿訂立一系列防疫措施，包括為員工量度體溫、要求員工每 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 全美50州逐步解封 福特復工3日即出事 今日 全美50州逐步解封 福特復工3日即出事 美研疫苗 猴子康復後有抗體 今日 美研疫苗 猴子康復後有抗體 巴西確診飈礙開採 鐵礦石價升 今日 巴西確診飈礙開採 鐵礦石價升 特倡G7峰會照舉行 面對面會議 今日 特倡G7峰會照舉行 面對面會議 最新專欄文章 更多 川崎症罕見兒童病 可致命 2020/05/21 川崎症罕見兒童病 可致命 「羥氯喹」抗瘧疾 可致心率不正 2020/05/20 「羥氯喹」抗瘧疾 可致心率不正 美死亡數字居首 皆因健康差？ 2020/05/19 美死亡數字居首 皆因健康差？ 兒童異常炎症增 與新冠有關？ 2020/05/18 兒童異常炎症增 與新冠有關？ 武漢10天測1100萬人 為何難度高？ 2020/05/14 武漢10天測1100萬人 為何難度高？ 通用汽車（General Motors，美：GM） 福特（Ford；美：F） 佳士拿（美：FCAU） 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入