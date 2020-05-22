中美金融戰升溫 港有危有機須穩監管

中美金融戰再升溫，美國參議院通過新法案，禁止不遵守美國審計監管的外國公司在美上市，料引發中概股來港第二上市避險，短期有助壯大港股的深廣度。

假若華府一意孤行狠打下去，香港長遠難免成角力場，故香港須做好監管，確保金融安全穩定。

阿里回港機遇 吸中概股來港

美國參議院周三通過《外國公司責任法案》，規定若外國公司因聘用海外核數師，致令美國審計監管機構（PCAOB）未能審核其帳目，則相關公司須證明不受外國政府控制；若PCAOB連續3年未能審查公司核數師，則相關公司禁止在美上市。法案倘獲眾議院通過，並獲總統特朗普簽署便成法例。

特朗普上台後致力去中國化，先是貿易戰，去年開打科技戰，並為金融戰撰寫好劇本，到上周才開始逐步落實。先是迫聯邦退休基金無限期押後投資中概股，繼而借瑞幸造假帳，收緊中企赴美上市的標準，並迫令數百家在美上市的中概股退市。

相信阿里巴巴 （09988） 去年已嗅到中美金融戰醞釀開打的硝煙味道，出於避險需要，趁香港修改上市規則，允許在美英掛牌的中概股回港作第二上市。阿里回歸，帶動機構投資者入市，恒指公司經過諮詢後決定將同股不同權及第二上市公司納入恒指，意味阿里有望晉身藍籌股。

短期壯大港股 長遠港防風險

珠玉在前，美國一眾中概股如京東、網易，紛紛考慮來港第二上市，短期對港交所 （00388） 有利，因這令港股納入更多新經濟成分股，既令投資者選擇多元化，又可激活港股交投量，並吸引原本準備赴美上市的中企改來香港，增加港股的深廣度，壯大本港國際金融中心地位。

惟中美角力加劇，倘若特朗普要打一場激烈金融戰，作為中國金融窗口的香港，難免被波及，香港要及早防範有關風險，一旦特朗普決定要所有美國投資機構不許沾手中資股，不但影響到資金來港買中資股，甚至可能出現拋售潮，勢令港股出現劇烈波動。

特朗普的如意算盤能否打得響，還看美國金融機構是否願意配合。環球逾800隻基金掌管近2萬億美元資產，當中四分之一投資在中資股票，若華府禁止基金投資中資股，勢令他們錯失分享中國經濟增長紅利。由於這涉及龐大持份者利益，故基金經理未必肯聽從和執行華府的政治決定。

中美金融戰如何發展難以逆料，大家都看不透，相信會影響投資者的參與度，而本港金融當局更應做好監管，避免出現系統性危機。

責任編輯：陳楚源