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拆解中央出手立法的時機

政治版 2020/05/22

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中央終於出手，直接透過人大訂立「港版國安法」。消息指，中美角力，中央決不容香港成為國家的軟肋，必須在9月立法會選舉前出手，才能穩住大局。

在新港版國安法下，消息人士表示，不少泛民參選人，料將被拒於立法會

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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