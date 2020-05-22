拆解中央出手立法的時機 政治版 2020/05/22 分享： 中央終於出手，直接透過人大訂立「港版國安法」。消息指，中美角力，中央決不容香港成為國家的軟肋，必須在9月立法會選舉前出手，才能穩住大局。 在新港版國安法下，消息人士表示，不少泛民參選人，料將被拒於立法會 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 港版國安法納人大議程 京︰維護國家金融安全 今日 港版國安法納人大議程 京︰維護國家金融安全 港版國安法 辣過23條？ 今日 港版國安法 辣過23條？ 最新專欄文章 更多 打擊港獨 中央趁人大推國安法？ 2020/05/21 打擊港獨 中央趁人大推國安法？ 23條立法部署 北京兩會露端倪 2020/05/20 23條立法部署 北京兩會露端倪 雙重夾擊 18萬公僕不減薪已偷笑？ 2020/05/19 雙重夾擊 18萬公僕不減薪已偷笑？ 一場教育大改革 終於來了！ 2020/05/18 一場教育大改革 終於來了！ 港要爭氣 確保金融安全才有運行 2020/05/15 港要爭氣 確保金融安全才有運行 香港 經濟 中國 美國 政治 特朗普 英國 關稅 立法會 人權 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入