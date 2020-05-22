拆解中央出手立法的時機

中央終於出手，直接透過人大訂立「港版國安法」。消息指，中美角力，中央決不容香港成為國家的軟肋，必須在9月立法會選舉前出手，才能穩住大局。

在新港版國安法下，消息人士表示，不少泛民參選人，料將被拒於立法會

...