大家樂派10萬熱餐 區區「家」油支援基層人士

疫情下唔少基層手停口停，生活捉襟見肘。好彩作為港人飯堂嘅大家樂集團義不容辭，噚日即刻宣布捐出10萬個熱飯餐同$30萬餐廳現金券，方便逾5,000個受疫情影響嘅基層市民開餐，最長可以食足10星期。

大家樂公關姊妹同黛安講，集團見疫情下基層市民不但無工開，仲要用儲蓄去買口罩等防疫用品，於是特意推出區區「家」油社區支援計劃，同超過40個社區組織合作，向基層送飯、送物資。首階段喺今年3月已開始，大家樂先向鄰舍輔導會、香港基督教女青年會等5間機構，捐出總值$30萬嘅大家樂同一粥麵現金券，可以幫到2,000人醫肚㗎！

5月初展開第二階段，集團利用旗下學童午膳品牌「活力午餐」嘅生產綫，製作10萬個飯盒，分畀超過3,600個長者、殘疾同貧困人士，確保佢哋最多10星期食到熱食。同時捐出4萬個口罩畀全港140個垃圾站清潔工，等4,000個工人可安心工作；一粥麵都有捐出1,000份抗疫禮物包同現金券畀長者同殘疾人士。

大家樂集團首席執行官羅德承話，集團陪咗港人超過50年，今次面對疫情考驗，想利用集團專長同資源提供最直接嘅食物支援，同大家共度時艱！

本文轉載自《晴報》