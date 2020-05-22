新創建融合富通保險 強化新世界生態圈

新型肺炎疫情除了影響環球經濟之外，也為全人類上了寶貴一課，使我們更加關注健康、醫療與保障，對產品及服務質素的要求亦有所提升。新創建集團（00659）自去年開始調整發展策略，目標正是為普羅大眾提供卓越的產品與服務，促進優質生活，以建設完善的新世界生態系統。

新創建集團是新世界發展（00017）旗下的多元產業上市旗艦，在香港及大中華地區投資和經營多元化業務，四大核心業務包括收費公路、商務飛機租賃、建築及保險，項目一向為集團提供穩定的經常性收入。其中在保險業務發展上，自去年成功收購富通保險後，積極與集團不同業務單位合作，發揮協同效應，全力打造獨特的「生態圈」。

▲ 富通保險加盟後，將強化新世界集團生態圈，使生活各種需要環環相扣，顧客享用到更豐盛的生活模式。

發揮一條龍優勢

新創建執行董事何智恒認為，富通保險是強化集團生態圈其中一塊重要的拼圖，「新世界集團旗下有提供康健服務的仁山優社（Humansa），而新創建旗下則有港怡醫院。當富通保險加盟後，正好發揮一條龍服務的優勢，顧客由保障、醫療、康復、護理等，我們都可以幫他們照顧周到，使他們放心無憂，這正是近年客戶所需求的。」

▲ 富通保險今年會為手機應用程式加入更多新功能，提供優質一站式醫療支援服務。

富通保險是一間擁有30多年歷史及領先地位的香港人壽保險公司，為個人及機構客戶提供全面的人壽保險產品，何智恒表示，富通可望為集團提供穩定收入，「去年推出自願醫保計劃、合資格延期年金產品，以及近日推出的意外保障計劃，均受市場歡迎，預料可為富通保險的業務帶來新動力。」

尊享集團多元化服務

自加盟集團後，富通保險為全線超過30萬現有保險客戶，提供優質一站式醫療支援服務，其中部份計劃包括提供24 X 7熱線電話預約、轉介集團旗下港怡醫院接受治療、仁山優社做復康治療，盡享集團獨有的優越服務。「今年會為手機應用程式加入更多新功能，方便顧客預約與搜尋專科醫生及計算醫療費用。富通客戶於集團旗下醫療機構進行門診手術將可專享額外優惠如專車接送、醫療服務免費升級等。我們亦為集團員工提供新型肺炎保障及其他保險計劃優惠，務求讓顧客與員工都能享受到健康生態圈的各種服務。」

▲ 何智恒表示，新創建集團將加強與新世界發展的業務銜接，建構一個全方位的生態圈。

何智恒補充，富通健康生態圈是集團嶄新發展策略的第一步，展望未來，新創建集團將加強與新世界發展的業務銜接，建構一個全方位的生態圈，「新世界發展的業務涉獵甚廣，包括住宅發展、酒店、百貨、零售及教育等，我們會利用大數據分析，為顧客作跨平台推廣，讓他們享用到更個人化及多元化服務，將生活各種需要環環相扣，尊享更豐盛的生活模式。」

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