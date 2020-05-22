世界級名廚在港親授烹飪秘技  毋須遠飛海外可獲法國教育部認可及當地開餐廳資格

▲ 學員在課程中可獲頂級名廚傳授烹調法國菜秘技。

每位烹飪愛好者，可能也有一個五星級大廚夢，而現實與夢想的距離，或許僅有一個課程之遙。設備完善的煤氣烹飪中心與全球頂級名廚雲集的Disciples Escoffier法國廚師會合作，在港開辦傳統法國專業烹飪文憑課程，修畢課程並完成相關考試，即有資格在法國開設餐廳或擔任執業廚師。課程除吸引梁祖堯、陳貝兒、苟芸慧及谷祖琳等演藝界人士報讀，更有畢業生因表現出色而成為法國米芝蓮2星餐廳的學徒，逐步實現夢想。

掌握法國菜烹調秘技 與名廚交流

面對新冠肺炎疫情，不少港人減少外出用膳，當中不乏努力精進廚藝，冀可化身專業大廚，為家人摰愛送上高質素的美食之餘，更能寓興趣於事業發展，實現名廚美夢。為此，煤氣烹飪中心多年來聯同被譽為世界頂級烹飪學府的Disciples Escoffier法國廚師會，推出「烹飪藝術文憑」及「糕餅藝術文憑」兩大課程，由基礎的刀具技巧開始教授，助學員逐步掌握烹調法國菜的精髓和秘技，煮出如藝術品般精緻可口的美食。

正所謂︰名師出高徒！兩項課程均由專業導師提供針對學員個人及全面性的培訓，而且由國際名廚或米芝蓮星級大廚親自任教，更附設名廚烹飪示範及問答環節，讓學員可加強與星級大廚的交流，從他們身上學到更多烹調技巧，配合煤氣烹飪中心專業而完善的煮食設備，學習上更能事半功倍。

▲ 廚藝不俗的著名舞台劇演員梁祖堯亦是課程畢業生， 並已考獲「法國廚藝訓練第五級證書」。

考獲認可證書 到法國開餐廳

修畢兩項課程的學員，皆可透過參與考試，考獲法國教育部認可證書—「法國廚藝訓練第五級證書」，獲得在法國開設餐廳及擔任執業廚師的資格，更有機會到當地的高級食府實習，為踏上專業名廚之路，跨出重要一步。



各位愛「煮」之人可因應個人興趣選讀課程，「糕餅藝術文憑」主要教授精製各式法國糕餅的技藝，上課時間合共480小時；「烹飪藝術文憑」則為法國美食愛好者度身訂造，高強度課程合共540小時。

▲ 經星級大廚親身指導，學員可煮出精緻如藝術品的法國菜式。

「法國烹飪藝術文憑課程」簡介會

日期︰2020年5月29日（五）

時間︰下午3時至5時；或晚上7時至9時

地點︰銅鑼灣利舞臺9樓煤氣烹飪中心

「法國糕餅藝術文憑課程」簡介會

日期︰2020年5月31日（日）

時間︰下午3時至5時

地點︰銅鑼灣利舞臺9樓煤氣烹飪中心

查詢及報名

可致電至煤氣烹飪中心（電話︰63873157；辦公時間由上午9時至晚上7時），或發送電郵至Towngas.cooking@towngas.com。

（資料由煤氣烹飪中心提供）